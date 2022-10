4 WWE Superstars जिनकी कार एक्सीडेंट में जान जाते-जाते बची

WWE: WWE में चीज़ें स्क्रिप्ट के अनुसार की जाती हैं और उन्हीं स्क्रिप्ट्स के आधार पर स्टोरीलाइंस को फैंस के लिए ज्यादा से ज्यादा मनोरंजक बनाने की कोशिश की जाती है। कभी रिंग टूटने वाले एंगल को बुक किया जाता है तो कभी सुपरस्टार्स भारी भरकम ट्रक को पलटाते हुए नजर आते हैं।

उनके अलावा यहां ऐसे भी कई सैगमेंट्स देखे जाते रहे हैं जब सुपरस्टार्स की कार का एक्सीडेंट हो गया था। इसी बात को ध्यान में रखते हुए इस आर्टिकल में हम उन 4 मौकों के बारे में बताएंगे जब सुपरस्टार्स कार एक्सीडेंट का शिकार बने थे।

#)WWE सुपरस्टार इलायस

मई 2020 में एक SmackDown एपिसोड की शुरुआत एक कार एक्सीडेंट सैगमेंट से हुई थी। उस सैगमेंट में दिखाया गया कि जैफ हार्डी नशे में हैं और WWE परफॉर्मेंस सेंटर के बार उन्होंने अपनी गाड़ी से साथी रेसलर इलायस को चोटिल कर दिया है। स्टोरीलाइन के अनुसार जैफ हार्डी को इस एक्सींडेंट के लिए गिरफ्तार कर लिया गया था।

आपको बता दें कि जैफ हार्डी रियल लाइफ में भी कुछ इसी तरह की घटना का हिस्सा रहे थे, इसलिए गूगल पर सच करने से उनके रियल लाइफ एक्सीडेंट शो होते थे। इसलिए WWE ने उस एंगल को स्टोरीलाइन का हिस्सा बनाकर जैफ हार्डी की इमेज को ठीक करने की कोशिश की थी।

#)कैरियन क्रॉस

इस लिस्ट में शामिल सबसे नई घटना कुछ हफ्तों पहले ही घटित हुई है। अक्टूबर 2022 के एक SmackDown एपिसोड में क्रॉस vs रिकोशे vs सोलो सिकोआ vs शेमस फैटल-4-वे मैच होने वाला था, जिसके विजेता को गुंथर के खिलाफ WWE आईसी चैंपियनशिप मैच मिलने वाला था।

मगर मैच शुरू होने से पहले एक बैकस्टेज सैगमेंट में दिखाया गया कि ड्रू मैकइंटायर के कारण क्रॉस और स्कार्लेट की गाड़ी का खतरनाक तरीके से एक्सीडेंट हो गया है। इस एक्सीडेंट के कारण कैरियन क्रॉस के माथे से खून भी निकलने लगा था।

#)विंस मैकमैहन की कार में ब्लास्ट हुआ

विंस मैकमैहन समय-समय पर खुद स्टोरीलाइंस में शामिल होकर फैंस का भरपूर मनोरंजन करते रहे। वो 2007 में भी एक दिलचस्प स्टोरीलाइन का हिस्सा बने। One Night Stand 2007 में उनकी बॉबी लैश्ले के हाथों ECW चैंपियनशिप हार ने दिखाया कि वो दबाव में बिखरते जा रहे हैं।

उसके बाद एक Raw एपिसोड में "Mr. Mcmahon Appreciation Night" सैगमेंट करवाया गया, लेकिन किसी ने विंस के काम की तारीफ नहीं की। वो सैगमेंट के बाद बैकस्टेज गए और अपनी लिमोज़ीन कार में बैठे। अभी कार चली भी नहीं थी, तभी उसमें बहुत जोर से धमाका हुआ जिससे ऐसा लगने लगा था जैसे विंस की मौत हो गई है, लेकिन ये सब एक स्टोरीलाइन का हिस्सा रहा।

#)बाल-बाल बचे रोमन रेंस

साल 2019 के जुलाई महीने में बैकस्टेज रोमन रेंस पर अटैक हुआ था, इसके लिए रेंस ने खुद जांच की। उन्होंने समोआ जो, बडी मर्फी, डेनियल ब्रायन और एरिक रोवन पर भी संदेह किया और अंत में पता चला कि एरिक रोवन ने ही उनपर अटैक किया था, लेकिन इस दौरान वो एक कार एक्सीडेंट का शिकार होने से बाल-बाल बचे थे।

समोआ जो एक Raw एपिसोड में बैकस्टेज रोमन रेंस को कन्फ्रंट करने जा रहे थे। वहीं जब रेंस कार से बाहर आए, तभी एक गाड़ी तेज रफ्तार से उनकी तरफ आई, लेकिन ट्राइबल चीफ समय रहते दोबारा गाड़ी में बैठ गए थे।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes