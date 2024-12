2024 की 5 सबसे बड़ी दुश्मनी जिन्होंने WWE फैंस के दिलों में जगह बनाई: Roman Reigns की क्या रही रैंकिंग?

Best Storylines & Feuds 2024: WWE के लिए 2024 बड़ा और बढ़िया साल रहा है। इस साल ऐसी कई स्टोरी रहीं जिन्होंने फैंस का मनोरंजन करने के साथ ही कंपनी को जबरदस्त मुनाफा करवाया। इसके साथ ही अब कंपनी ने अपने इस साल की सबसे बड़ी और बेहतरीन स्टोरीलाइन का खुलासा कर दिया है। इस आर्टिकल में हम आपको 2024 की 5 सबसे बड़ी दुश्मनी के बारे में बताने वाले हैं, जिन्होंने WWE फैंस के दिलों में जगह बनाई।

#5 WWE सुपरस्टार सैमी ज़ेन और गुंथर की स्टोरीलाइन WrestleMania XL के दौरान

गुंथर WrestleMania XL में इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन के तौर पर एंट्री कर रहे थे। इस टाइटल के लिए सैमी ज़ेन काफी समय से मैच की मांग कर रहे थे लेकिन किंग जनरल उसके लिए मना कर रहे थे। आखिरकार पूर्व टैग टीम चैंपियन को अपना मुकाबला मिला, जहां पर उन्होंने सबको चौंकाते हुए 666 दिन लंबे गुंथर के टाइटल रन को खत्म कर दिया था। SummerSlam 2024 के बाद उन्होंने गुंथर से वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने का भी प्रयास किया लेकिन वह असफल रहे।

#4 WWE सुपरस्टार कोडी रोड्स और द रॉक की स्टोरी

कोडी रोड्स ने Royal Rumble 2024 जीता था और वह WrestleMania XL में तब के अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस को चैलेंज करने का मौका पा चुके थे। इस इवेंट के बाद हुए SmackDown में द रॉक नजर आए और ऐसा लगा जैसे अब स्टोरी ट्राइबल चीफ vs द ग्रेट वन होगी। फैंस के दबाव में स्टोरी बदली गई और फिर रॉक ने रोड्स को जलील करने तथा लहूलुहान करने में कोई कसर नहीं छोड़ी। इस स्टोरी में बाद में सैथ रॉलिंस भी शामिल हो गए थे। रोड्स और रॉलिंस रॉक और रोमन के खिलाफ अपना टैग टीम मैच WrestleMania XL की नाईट 1 में हार गए थे। रोमन को हराकर नए अनडिस्प्यूटेड WWE चैंपियन बने रोड्स को WrestleMania XL के बाद हुए Raw में रॉक ने धमकी दी थी।

#3 साल 2024 में रिया रिप्ली और लिव मॉर्गन की स्टोरी WWE फैंस के सर चढ़कर बोली है

WrestleMania XL के बाद हुए Raw एपिसोड में रिया रिप्ली को लिव मॉर्गन के बैकस्टेज हमले के चलते अपनी चैंपियनशिप छोड़नी पड़ी थी। लिव ने इसको King and Queen of the Ring 2024 में जीत लिया था। पूर्व चैंपियन वापसी के बाद SummerSlam 2024 में इसको डॉमिनिक मिस्टीरियो के धोखे के कारण नहीं जीत पाई थीं। रिया ने बाद में Bash in Berlin 2024 में मिक्स टैग टीम मैच जीता और Survivor Series 2024 में WarGames मैच जीतने में सफल रहीं। इस दौरान इनके फ्यूड ने फैंस को खुश और हैरान करके रखा हुआ था।

#2 रोमन रेंस और सोलो सिकोआ की ब्लडलाइन ने 2024 में WWE फैंस का दिल जीता है

रोमन रेंस ने WrestleMania XL में अपनी अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप कोडी रोड्स के हाथों गंवा दी थी। वह फिर ब्रेक पर गए थे और उसी समय सोलो सिकोआ ने उनके ब्लडलाइन ग्रुप पर कब्जा कर लिया था। SummerSlam 2024 में वापसी के बाद रोमन रेंस ने Bad Blood 2024 में कोडी रोड्स के साथ टीम बनाकर सोलो सिकोआ और जेकब फाटू को हराया था। वहीं Crown Jewel 2024 में रोमन, जिमी उसो और जे उसो को सोलो, जेकब और टामा टोंगा के खिलाफ हार मिली थी। Survivor Series 2024 में हुए WarGames मैच को जीतकर रोमन और उनकी ब्लडलाइन तथा सीएम पंक ने फैंस का पूरे साल मनोरंजन किया है।

#1 सीएम पंक और ड्रू मैकइंटायर का फ्यूड 2024 में WWE की सभी स्टोरीलाइन पर भारी रहा है

सीएम पंक Survivor Series WarGames 2023 के अंतिम पलों में वापस आए थे। वह मेंस Royal Rumble 2024 मैच में चोटिल हो गए थे। इसके बाद ड्रू मैकइंटायर ने उनपर तंज कसना शुरू किया। इसके चलते द स्कॉटिश साइकोपैथ के WrestleMania XL में वर्ल्ड हैवीवेट चैंपियनशिप जीतने वाले पल को पंक ने खराब करके मजाक का पल बना दिया। उन्होंने यही चीज Clash at the Castle 2024 में भी की और फिर SummerSlam 2024 में पहली बार इस साल सिंगल्स मैच लड़ा। इसमें ड्रू जीत गए। इसके बाद Bash in Berlin 2024 और Bad Blood 2024 में हुए अपने मैच को सीएम पंक जीत गए। इन दोनों ने जिस तरह का काम किया उसने फैंस को पलक झपकने का भी मौका नहीं दिया क्योंकि रोमांच बहुत बढ़िया था।

