5 कारण क्यों बतिस्ता को WWE हॉल ऑफ फेम में शामिल किया जा रहा है

बतिस्ता हाल ही में WWE ने अपने आधिकारिक सोशल मीडिया अकाउंट इंस्टाग्राम पर अगले साल आयोजित होने वाले हॉल ऑफ फेम 2020 को लेकर एक पोस्ट की और इस पोस्ट में कंपनी ने बताया कि अगले साल आयोजित होने वाले इस इवेंट में हॉल ऑफ फेम में शामिल होने वाले रेसलर्स में से सबसे पहला नाम सुपरस्टार बतिस्ता का है। सुपरस्टार बतिस्ता ने WWE के अंदर अपना डेब्यू 9 मई 2002 को स्मैकडाउन के एपिसोड में किया था और डेब्यू के कुछ समय बाद ही द एनिमल के नाम से प्रसिद्ध बतिस्ता जल्द ही कंपनी सबसे बड़े रेसलर्स की लिस्ट में शामिल हो गए। इसके बाद वह 2003 में बनी इवोल्यूशन टैग टीम का हिस्सा बन गए और इस टैग टीम में बतिस्ता के अलावा रिक फ्लेयर, ट्रिपल एच और रैंडी ऑर्टन शामिल थे। इन्होंने रेसलमेनिया 21 के मेन इवेंट में पहली बार WWE वर्ल्ड चैंपियनशिप जीती थी। बतिस्ता ने 6 बार वर्ल्ड चैंपियनशिप जीतने के साथ ही 4 बार टैग टीम चैंपियनशिप भी जीती। बतिस्ता उन कुछ सुपरस्टार्स में से एक है जिन्होंने दो बार रॉयल रंबल (2005 और 2014 में) जीता। हॉल ऑफ फेम में शामिल किए जाने वाले के बाद उन्होंने PEOPLE नाम की एक वेबसाइट में अपना इंटरव्यू दिया और इस इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि,"विंस ने मुझे व्यक्तिगत रूप से यह पूछने के लिए बुलाया था। मुझे इस बारे में जब पता चला तो मैं ज्यादा आश्चर्यचकित नहीं हुआ, लेकिन मैं बहुत खुश था। यह एक अच्छा अहसास है और यह एक बहुत अच्छा एहसास है।'' इस आर्टिकल में हम उन 5 कारणों पर बात करेंगे कि क्यों WWE ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। # 5 उन्होंने रेसलमेनिया 35 के बाद आधिकारिक रूप से संन्यास ले लिया है Batista Officially Announces His Retirement After Wrestlemania 35



Details Here: https://t.co/YkSgpVldwS pic.twitter.com/V5PxIxPVPG — IWNerd.com - WWE Predictions! (@InnerN3rd) April 8, 2019 बतिस्ता ने 2010 में कंपनी को छोड़ दी थी और इस कुछ साल के बाद इन्होंने 2014 में फिर वापसी की लेकिन उन्हें पहले की तरह कुछ ज्यादा सफलता नहीं मिली। इन्होंने वापसी कर रॉयल रंबल जीता और इसके साथ ही वह रेसलमेनिया 30 के मेन इवेंट मैच में भी शामिल हुए। रेसलमेनिया 30 का यह मेन इवेंट मैच डेनियल ब्रायन ने जीत लिया था। इस साल की शुरुआत में उन्होंने फिर वापसी की और रेसलमेनिया 35 के मेन इवेंट मैच में ट्रिपल एच के साथ एक जबरदस्त मैच लड़ा लेकिन वह इस मैच को हार गए थे। इस मैच में द गेम से हार मिलने के बाद उन्होंने आधिकारिक रूप से प्रो रेसलिंग से रिटायरमेंट ले ली। रेसलिंग से रिटायरमेंट लेने के बाद WWE उन्हें सम्मान देना चाहती थी और इसलिए कंपनी ने उन्हें हॉल ऑफ फेम में शामिल किया। 1 / 3 NEXT Advertisement

