5 कारण क्यों डेनियल ब्रायन ने अपने पुराने लुक में वापसी की
16 Dec 2019, 12:00 IST

डेनियल ब्रायन जैसा कि सभी को उम्मीद थी कि डेनियल ब्रायन TLC में वापसी करेंगे, ठीक वैसा ही हुआ। लेकिन किसी ने भी यह उम्मीद नहीं की थी कि वह अपने पुराने रूप में वापसी करेंगे। TLC में द मिज़ और ब्रे वायट के बीच काफी शानदार मैच हुआ और उम्मीद के मुताबिक ब्रे यह मैच जीतने में कामयाब रहे। इस मैच के खत्म होने के बाद यूनिवर्सल चैंपियन ने अपना मैलेट निकाला जो कि हमने फायर फनहाउस सैगमेंट के एक एपिसोड के दौरान देखा था और अभी वह इससे मिज़ पर हमला ही करने वाले थे कि तभी एरीना में लगी लाइट्स बंद गई। इसके बाद एक हूडी पहने एक शख्स ने एंट्री की और वह शख्स कोई और नहीं बल्कि डेनियल ब्रायन थे। लेकिन उन्होंने एक नए लुक के साथ वापसी की जो कि 2011 के समय के डेनियल ब्रायन की याद दिलाता है। इस आर्टिकल में हम ऐसे ही 5 कारणों के बारे में बात करने वाले हैं कि आखिर क्यों डेनियल ब्रायन ने नए लुक में वापसी की।

#5 उनकी दुश्मनी को एक नया रूप देने के लिए ब्रे वायट ब्रे वायट और डेनियल ब्रायन के इस फ्यूड की खास बात यह है कि यह उनके 2013-14 के फ्यूड से काफी अलग है। उस वक़्त फ्यूड का सारा फोकस ब्रायन के वायट फैमिली ज्वॉइन करना था। अगर द फीन्ड स्मैकडाउऩ के दौरान ब्रायन के बाल ना काटते और डेनियल ब्रायन नए लुक में ना वापसी करते तो इस फ्यूड को आगे बढ़ाने का कोई मतलब नहीं था। लेकिन अब जबकि ब्रायन ने अपने पुराने लुक में वापसी की है अब दर्शक भी यह जाने को काफी उत्सुक हो गए हैं कि इस फ्यूड में आगे क्या-क्या होने वाला है और अब बस देखना यह है कि डब्लू डब्लू ई(WWE) इस फ्यूड को कैसे आगे बढ़ाती है। 1 / 3 NEXT Advertisement

