5 चीजें जो इस हफ्ते रॉ , NXT और स्मैकडाउन में हो सकती हैं RAVINDRA SINGH FOLLOW ANALYST टॉप 5 / टॉप 10 Published Jan 05, 2020

Jan 05, 2020 IST SHARE

इस सप्ताह यह चीजे देखने को मिल सकती है पिछले हफ्ते का रॉ का एपिसोड बहुत ही बढ़िया था और यही वजह है कि यह एपिसोड प्रो रेसलिंग के फैंस को बहुत ज्यादा पसंद आया। इस एपिसोड के सभी मैच और सैगमेंट बहुत ही अच्छे तरह से तैयार किए गये थे। इस एपिसोड के साथ नए साल के लिए बेहतरीन स्टोरीलाइन का बिल्डअप भी देखने को मिला। स्मैकडाउन ब्रांड का इस साल का पहला एपिसोड रेसलिंग फैंस को बहुत ज्यादा पसंद नहीं आया लेकिन इस एपिसोड कई बड़े रेसलर्स ने अपनी वापसी कर फैंस को चौंका दिया। यह एपिसोड फैंस को इसलिए पसंद नहीं आया क्योंकि इस शो के अंदर अच्छे सैगमेंट की कमी थी। इस आर्टिकल में हम उन 5 सैगमेंट पर बात करेंगे जो आने वाले रॉ, स्मैकडाउन और NXT के एपिसोड में देखने को मिल सकते है। #5 लिव मॉर्गन और लाना के बीच सैगमेंट लिव मॉर्गन पिछले हफ्ते के रॉ के एपिसोड में लाना और बॉबी लैश्ले की शादी होने वाली थी लेकिन सभी रेसलिंग फैंस को चौंकते हुए लिव मॉर्गन ने अपनी शानदार वापसी की। इस वापसी सभी फैंस बहुत ज्यादा अचंभित थे क्योंकि लिव मॉर्गन को लेकर यह अफवाह चल रही थी कि वह ब्रे वायट की साथी के रूप में वापसी करेगी लेकिन ऐसा नहीं हुआ। लिव मॉर्गन ने अपनी वापसी के बाद रिंग में मौजूद लाना पर उन्हें धोखा देने का आरोप लगाया और इन दोनों रेसलर्स के बीच एक झड़प भी देखने को मिली। कुछ समय बाद रुसेव ने आकर उनकी इस शादी को खराब कर दिया था। रॉ के आने वाले एपिसोड में लिव, लाना को बुलाकर यह बात पूछ सकती है क्यों उन्होंने उन्हें धोखा दिया। 1 / 3 NEXT Advertisement

You may also like

Advertisement

Fetching more content...