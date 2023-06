WWE SmackDown: 5 बड़ी बातें जो इस हफ्ते स्मैकडाउन के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई

SmackDown: WWE SmackDown में इस हफ्ते की शुरुआत द उसोज़ (The Usos) के सैगमेंट से हुई, जिसमें उन्होंने रोमन रेंस (Roman Reigns) और पॉल हेमन (Paul Heyman) पर भी तंज कसे। इस बीच मनी इन द बैंक (Money in the Bank) से पूर्व एक सुपरस्टार को अच्छा मोमेंटम मिला है।

इस शो में कंपनी को नई यूनिफाइड विमेंस टैग टीम चैंपियंस मिलीं। इस बीच द स्ट्रीट प्रॉफिट्स, शार्लेट फ्लेयर ने बड़ी जीत दर्ज कीं और मेन इवेंट में रोमन रेंस के साथी सोलो सिकोआ का बुरा हाल किया गया। इन्हीं सब बातों को ध्यान में रखते हुए आइए डालते हैं नज़र उन 5 बड़ी बातों पर जो WWE ने इस हफ्ते SmackDown के जरिए इशाटों-इशारों में बताई हैं।

#)WWE SmackDown में संभावित MITB लैडर मैच विजेता को अच्छा मोमेंटम देने की कोशिश?

Money in the Bank 2023 अब कुछ ही दिनों की दूरी पर है, जिसमें मेंस MITB लैडर मैच की बात करें तो एलए नाइट को जीत का प्रबल दावेदार माना जा रहा है। हालांकि मैच में ऐसे कई अन्य रेसलर्स हैं, जिन्हें जबरदस्त लय हासिल है और वो नाइट की जीत में बाधा डाल सकते हैं।

मगर इस हफ्ते SmackDown में नाइट ने दिग्गज रेसलर रे मिस्टीरियो पर बड़ी जीत दर्ज की। इस मैच का सबसे अहम पहलू नाइट को मिला क्राउड रिएक्शन रहा, जो मिस्टीरियो जैसे दिग्गज बेबीफेस रेसलर को चीयर करने के बजाय नाइट के सपोर्ट में चैंट कर रहा था। ये बात दर्शाती है कि फैंस भी नाइट को पुश मिलते देखना चाहते हैं और ये अच्छा मोमेंटम इस बात का संकेत है कि वो वाकई में लैडर मैच में जीत दर्ज कर सकते हैं।

#)क्या रोमन रेंस की हार का सिलसिला जारी रहेगा?

रोमन रेंस बहुत लंबे समय से चैंपियन बने हुए हैं और पिछले 3 सालों से भी ज्यादा समय से उन्हें कोई पिन नहीं कर पाया है। मगर आपको याद दिला दें कि Night of Champions 2023 में रोमन रेंस और सोलो सिकोआ की टीम को केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के हाथों हार मिली थी। अब ऐसा लग रहा है जैसे ट्राइबल चीफ की हार का सिलसिला आगे भी जारी रह सकता है।

SmackDown की शुरुआत द उसोज़ ने की, जहां उन्होंने Money in the Bank के लिए रोमन रेंस और सोलो सिकोआ को धमकी दी। वहीं मेन इवेंट में जे और जिमी उसो ने सिकोआ को पीट-पीटकर अधमरा कर दिया था। WWE ने द उसोज़ को एक खतरनाक बेबीफेस टीम के रूप में प्रदर्शित किया है। उनके लिए ब्लू ब्रांड का एपिसोड हर तरीके से बेहतर साबित हुआ, जो संकेत दे रहा है कि वो रोमन और सिकोआ को चौंकाने वाली हार का शिकार बना सकते हैं।

#)यूनिफाइड WWE विमेंस चैंपियंस को नई चैलेंजर टीम मिली?

SmackDown में इस हफ्ते WWE और NXT विमेंस टैग टीम चैंपियंस के बीच टाइटल यूनिफिकेशन मैच हुआ। रोंडा राउज़ी और शेना बैज़लर vs एल्बा फायर और एल्सा डौन मैच में जबरदस्त एक्शन देखने को मिला, जहां अंत में जीत दर्ज कर राउज़ी और बैज़लर यूनिफाइड चैंपियन बनी हैं।

मैच के दौरान राकेल रॉड्रिगेज़ भी रिंगसाइड पर मौजूद रहीं। उन्होंने मैच के बाद चैंपियंस के खिलाफ रीमैच मिलने का दावा किया और इस बीच लिव मॉर्गन की वापसी ने इस चैंपियनशिप स्टोरीलाइन में रोमांच भर दिया है। संभव है कि बहुत जल्द दोनों टीमों का मैच बुक किया जा सकता है।

#)क्या ब्रॉलिंग ब्रूट्स Money in the Bank में रोमन रेंस और सोलो सिकोआ की हार का कारण बनेंगे?

SmackDown में बैकस्टेज सोलो सिकोआ और पॉल हेमन को दिखाया गया, इस बीच उनका सामना रिज हॉलैंड से हुआ। इस सैगमेंट में हॉलैंड कुछ ऐसा कह बैठे, जिससे सिकोआ अपने गुस्से पर काबू नहीं रख पाए और उन्होंने द ब्रॉलिंग ब्रूट्स के मेंबर की बुरी हालत कर दी। अपने साथी पर हुए अटैक से शेमस बिल्कुल भी खुश नहीं थे।

शो के मेन इवेंट में सोलो सिकोआ vs शेमस मैच हुआ, जहां दोनों एक-दूसरे का बुरा हाल करने को प्रतिबद्ध थे। सिकोआ द्वारा शेमस को खतरनाक तरीके से पटके जाने से रेफरी ने मैच को समाप्त कर दिया था। हालांकि इस मैच का कोई परिणाम नहीं निकल सका, लेकिन ये संकेत जरूर मिले हैं कि Money in the Bank में रोमन और सिकोआ की हार का कारण बनकर द ब्रॉलिंग ब्रूट्स अपना बदला पूरा कर सकती है।

#)शार्लेट फ्लेयर का चैंपियन बनना तय?

शार्लेट फ्लेयर ने हाल ही में वापसी करने के बाद ओस्का के खिलाफ WWE विमेंस चैंपियनशिप मैच की मांग की थी। इस हफ्ते SmackDown में शार्लेट का लेसी एवंस से मैच हुआ, जिसमें उन्होंने फिगर-8 सबमिशन मूव लगाकर सबमिशन से जीत हासिल की।

उन्होंने जीत के बाद भी एवंस पर सबमिशन मूव लगाए रखा था, लेकिन तभी ओस्का ने पीछे से आकर द क्वीन पर अटैक कर दिया। हालांकि अभी उनका मैच तय नहीं हुआ है, लेकिन इतिहास गवाह रहा है कि किसी बड़े इवेंट से पहले जिस सुपरस्टार को मजबूत दिखाया जाता है उसे हार का सामना करना पड़ता है और ऐसी ही स्थिति ओस्का के साथ पनप रही है।

