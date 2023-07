WWE SmackDown: 5 बड़ी बातें जो इस हफ्ते स्मैकडाउन के जरिए इशारों-इशारों में बताई गई

SmackDown: WWE Money in the Bank 2023 से पूर्व आखिरी स्मैकडाउन (SmackDown) एपिसोड की शुरुआत धमाकेदार अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप मैच से हुई। इसके अलावा ऑस्टिन थ्योरी (Austin Theory) ने एक दिग्गज रेसलर की नाक में दम करना जारी रखा है।

शो में बेली, बुच और ओस्का ने अपने-अपने मैचों में जीत दर्ज की। वहीं ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो और रोमन रेंस के मेन इवेंट सैगमेंट में भी जबरदस्त ब्रॉल देखा गया। इस आर्टिकल में आइए जानते हैं उन 5 बड़ी बातों के बारे में, जो WWE ने उस हफ्ते SmackDown के जरिए इशारों-इशारों में बताई हैं।

#)WWE SmackDown में Bianca Belair ने दिए हील टर्न के संकेत?

बियांका ब्लेयर Night of Champions 2023 में ओस्का के हाथों Raw विमेंस चैंपियनशिप हारने से पहले 400 दिनों से भी ज्यादा समय तक चैंपियन बनी रही थीं। पिछले करीब डेढ़ साल में उन्होंने खुद को कंपनी की टॉप बेबीफेस विमेंस सुपरस्टार्स में से एक के रूप में स्थापित किया, लेकिन SmackDown में उनकी हरकतें उन्हें किसी विलेन के रूप में पेश कर रही थीं।

ब्लू ब्रांड में इस हफ्ते ओस्का और शार्लेट फ्लेयर का WWE विमेंस चैंपियनशिप मैच हुआ, जिसमें ब्लेयर ने ओस्का और शार्लेट पर खतरनाक तरीके से अटैक कर हील टर्न लेने के संकेत दिए हैं। वहीं अटैक के बाद उनके चेहरे के हाव-भाव दर्शा रहे थे कि वो अब हील बनने वाली हैं।

#)एलए नाइट की मेंस Money in the Bank लैडर मैच में जीत के संकेत?

पिछले कई महीनों से ऐसी कई रिपोर्ट्स सामने आती रही हैं कि इस साल एलए नाइट को मिस्टर Money in the Bank बनने के लिए बुक किया जा सकता है। जैसे-जैसे समय बीत रहा है वैसे-वैसे ये रिपोर्ट सच साबित होती दिखाई दे रही हैं।

SmackDown में ग्रेसन वॉलर इफेक्ट शो में लोगन पॉल गेस्ट बनकर आए, जहां उन्होंने ब्रीफकेस जीतने का दावा किया। मगर इस बीच एलए नाइट ने एंट्री ली, जिन्हें क्राउड ने जबरदस्त तरीके से चीयर किया। नाइट ने खुद को मेगास्टार बताते हुए लोगन पॉल पर तंज भी कसे।

हालांकि इस सैगमेंट में अन्य रेसलर्स के इंटरफेरेंस के बाद ब्रॉल भी देखा गया, लेकिन नाइट को प्रोमो कट करने के लिए अलग से समय दिया जाना दर्शा रहा है कि Money in the Bank लैडर मैच में सोशल मीडिया स्टार भी नाइट को मजबूत दिखाने की कोशिश करते दिखाई दे सकते हैं।

#)क्या जल्द सोलो सिकोआ भी रोमन रेंस को धोखा देंगे?

जे और जिमी उसो ने एक-एक कर रोमन रेंस पर अटैक कर खुद को द ब्लडलाइन से दूर कर लिया है। इसलिए अब Money in the Bank में द उसोज़ vs रोमन रेंस और सोलो सिकोआ टैग टीम मैच होगा। SmackDown में इस टैग टीम मैच को शानदार तरीके से प्रमोट किया गया।

रोमन रेंस ने प्रोमो कट करते हुए बताया कि उन्होंने हमेशा अपने भाइयों की देखभाल की है, लेकिन धोखे के कारण द उसोज़ को उनके सामने झुकना होगा। इस बीच द उसोज़ ने एंट्री लेकर कहा कि वो ट्राइबल चीफ नहीं बनना चाहते, लेकिन सोलो सिकोआ को इस रोल में जरूर देखना चाहेंगे। हालांकि मेन इवेंट में हुए ब्रॉल में सिकोआ ने रोमन रेंस का साथ दिया, लेकिन ऐसे संकेत मिल रहे हैं कि वो समय अब दूर नहीं जब सिकोआ भी रोमन के खिलाफ खड़े होंगे।

#)बेली vs शॉट्ज़ी स्टोरीलाइन जारी रहेगी?

आपको याद दिला दें कि बेली vs शॉट्ज़ी मैच पिछले हफ्ते SmackDown में होने वाला था, लेकिन कंपनी ने आखिरी समय पर शेड्यूल में बदलाव कर दिया। खैर उनकी भिड़ंत इस हफ्ते हुई, जिसमें विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में स्पॉट दांव पर लगा था।

उनका मैच जबरदस्त रहा, जिसमें इयो स्काई ने भी दखल देने की कोशिश की। मैच का अंत तब हुआ जब शॉट्ज़ी ने स्काई के बाल पकड़ लिए थे, लेकिन बेली ने पीछे से आकर अपना फिनिशर लगाते हुए जीत दर्ज की। वहीं एक बैकस्टेज सैगमेंट में बेली द्वारा शॉट्ज़ी के बाल काटना इस बात का संकेत है कि दोनों की दुश्मनी अभी जारी रहने वाली है।

#)एजे स्टाइल्स के लिए WWE के पास कोई प्लान नहीं?

एजे स्टाइल्स ने जब इस साल अप्रैल महीने में वापसी के बाद द ओसी के साथ रियूनियन किया, तब ऐसा प्रतीत हो रहा था जैसे WWE ने उनके और द ओसी के लिए बड़े प्लान तैयार किए हैं। मगर समय बीतने के साथ स्थिति बिगड़ती जा रही है और आलम ये है कि स्टाइल्स को उस तरह का हाइप नहीं मिल पा रहा जिसकी उन्हें जरूरत है।

उनकी दुश्मनी पिछले कई हफ्तों से कैरियन क्रॉस से चल रही है, लेकिन दुर्भाग्यवश ये फिउड फैंस के दिलों में जगह नहीं बना पाई है। इसके बावजूद इस हफ्ते SmackDown में भी स्टाइल्स vs क्रॉस स्टोरीलाइन का लंबा खींचा जाना दर्शा रहा है कि कंपनी के पास द फिनॉमिनल वन के लिए कोई खास प्लान नहीं हैं।

