4 बड़े WWE Superstars जिनका कई बार तलाक हो चुका है

WWE को फॉलो करने वाले फैंस यह अच्छी तरह से जानते हैं कि एक प्रोफेशनल रेसलर की जीवन कितना व्यस्त होता है। इस बात को अंदाजा तो हम सभी को है। WWE में एक सुपरस्टार को पूरे साल शोज़ के लिए ट्रैवल करना पड़ता है। ऐसे में एक सुपरस्टार के पास अपने निजी जीवन के लिए समय निकालना थोड़ा मुश्किल हो जाता है।

बावजूद इसके सुपरस्टार्स अपने लिए समय निकालते हैं। कई बार उनके जीवन में कई चीजें ऐसी होती है जिसकी किसी को भी उम्मीद नहीं होती है। WWE में कई ऐसे सुपरस्टार्स हैं जिनका कई बार तलाक हो चुका है।

सुपरस्टार्स के तलाक से आप समझ सकते हैं कि उनकी शादियां सफल नहीं हुई। इस आर्टिकल में हम उन 4 बड़े WWE सुपरस्टार्स के बारे में बात करेंगे जिनका कई बार तलाक हो चुका है।

4. WWE सुपरस्टार शार्लेट फ्लेयर (2 बार)

शार्लेट फ्लेयर विमेंस डिवीजन की टॉप सुपरस्टार हैं। WWE में वह कई बार चैंपियन बन चुकी हैं और कई यादगार मुकाबलों का वह हिस्सा रही हैं। वर्तमान में वह पूर्व WWE सुपरस्टार एंड्राडे के साथ रिलेशनशिप में हैं। लेकिन क्या आप जानते हैं कि शार्लेट फ्लेयर का दो बार तलाक हो चुका है।

WWE के दिग्गज सुपरस्टार रिक फ्लेयर की बेटी होने के बावजूद शार्लेट फ्लेयर का जीवन काफी उतार-चढ़ाव भरा रहा। शार्लेट फ्लेयर ने केवल 24 साल की उम्र में में रिकी जॉनसन से साल 2010 में शादी की लेकिन कुछ समय (2013) बाद दोनों का तलाक हो गया।

इसके बाद शार्लेट फ्लेयर ने 2013 में इंग्लिश प्रोफेशनल रेसलर ब्राम से शादी की लेकिन उनका भी ये रिश्ता ज्यादा दिनों तक नहीं चला। दो साल में ही ये कपल अलग हो गया।

3. बतिस्ता (2 बार)

WWE के दिग्गज सुपरस्टार बतिस्ता हॉलीवुड में भी अपनी एक अलग पहचान बना चुके हैं। WWE में भले ही वह काफी सफल रहे हैं लेकिन उनका निजी जीवन काफी तलाक की वजह से सुर्खियों में रहा। बतिस्ता की पहली दो शादियां सफल नहीं हुई। बतिस्ता ने पहली शादी ग्लेन्डा से साल 1990 में की थी लेकिन उनका ये रिश्ता 8 सालों में खत्म हो गया है। बतिस्ता ने ग्लेन्डा से तलाक लेकर 1998 में एंगी से शादी की।

बतिस्ता की दूसरी शादी भी ज्यादा समय तक नहीं चली और 8 साल में ही बतिस्ता अपनी दूसरी पत्नी से भी अलग हो गए। इसके बाद साल 2015 में बतिस्ता ने सारा जेदे से तीसरी शादी। फिलहाल ये कपल एक साथ काफी खुश है। हम उम्मीद करते हैं बतिस्ता और सारा का रिश्ता ऐसे ही मजबूत बना रहे।

2. ऐज (2 बार)

WWE सुपरस्टार ऐज ने साल 2020 के शुरूआत में हुए Royal Rumble से चौंकाने वाली वापसी की थी। पिछले कई सालों से वह चोट के चलते रिंग से दूर थे और रिटायरमेंट ले चुके थे। इस साल ऐज यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए स्टोरीलाइन में शामिल रहे, तो साथ ही में सैथ रॉलिंस के साथ भी फिउड में रहे हैं। बात करें अगर उनके निजी जीवन की तो उन्होंने तीन शादियां की है। ऐज ने पहली शादी साल 2001 में एलन मोर्ले (Alannah Morley) से शादी की।

उनकी ये शादी ज्यादा दिनों तक नहीं चली और केवल 3 साल में साल 2004 में यह कपल अलग हो गया। इसके बाद ऐज ने लीज़ा ऑर्टिज़ से साल 2004 में शादी की। यहां भी ऐज को निराशा ही हाथ लगी। केवल एक साल के अंदर ही ऐज और लीज़ा अलग-अलग हो गए। आखिरकार ऐज की मुलाकात WWE की फीमेल सुपरस्टार एजे बेथ फीनिक्स से हुई। लंबे समय तक डेटिंग करने के बाद इस कपल ने साल 2016 में शादी कर ली।

1. स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन (3 बार)

$3 $3 $3$3 $3$3 $3 View this post on Instagram$3 $3$3 $3 $3 $3$3 $3 $3$3 $3 $3 $3Trading stories with Brownie and drinking stone cold @esbcbrews Broken Skull IPA. Best IPA in America. #bottomline #beer #craftbeer #elsegundobrewing #esbc #ipa #lab #chocolatelab #saturday #saturdaynight #usa #america

A post shared by Steve Austin (@steveaustinbsr) on Oct 3, 2020 at 6:28pm PDT

स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन WWE के सबसे बड़े विलन (हील) के रूप में जाने जाते हैं। प्रो-रेसलिंग की दुनिया में उनका काफी बड़ा नाम है। हालांकि उनका शादीशुदा जीवन ज्यादा सफल नहीं रहा। अपने जीवन में वह 4 शादियां कर चुके हैं।

स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने पहली शादी कैथ्रीन बुरहस (Kathryn Burrhus) से साल 1990 में की लेकिन 2 साल बाद यह कपल अलग हो गया। इके बाद स्टोन कोल्ड स्टीव ऑस्टिन ने 1992 में लेडी ब्लूसम से दूसरी शादी की लेकिन उनकी ये शाद भी 7 साल बाद टूट गई।

दो शादियां टूटने के बाद स्टोन कोल्ड ने साल 2000 में डेब्रा मॉर्शल से तीसरी शादी की और यहां भी उन्हें निराशा हाथ लगी। केवल तीन साल में ही यह कपल अलग हो गया। इसके बाद उन्होंने साल 2009 में क्रिस्टन से चौथी शादी रचाई।

Edited by PANKAJ