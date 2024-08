AEW All In में दिग्गज की जीत और पूर्व WWE स्टार के डेब्यू पर आई फैंस की ढेरों प्रतिक्रियाएं

AEW All In 2024 Fans Happy Reaction: AEW ऑल इन (All In 2024) पीपीवी काफी बढ़िया रहा। इस शो में तगड़े मैच देखने को मिले और यह शो फैंस को भी बहुत पसंद आया। WWE को अलविदा कहने वाले रिकोशे का AEW डेब्यू प्रभावशाली रहा। इसके अलावा मेन इवेंट में ब्रायन डेनियलसन की वर्ल्ड चैंपियनशिप जीत ने काफी हद तक प्रभावित किया। मरिया मे और टोनी स्टॉर्म के मैच की भी खूब तारीफ देखने को मिली। इस आर्टिकल में हम AEW All In को लेकर आई फैंस की प्रतिक्रियाओं पर नज़र डालेंगे।

AEW All In 2024 को लेकर आई फैंस की प्रतिक्रियाएं

(शानदार मेन इवेंट, काफी बढ़िया शो रहा।)

(मैं एक और तगड़ा All In देखने के बाद घर वापस आ गया हूं। पिछले साल की तरह वातावरण नहीं रहा लेकिन एक बार फिर सभी मैच 10/10 रहे और बढ़िया क्वालिटी की शाम रही।)

(रिकोशे अपने AEW में डेब्यू पर गौंटलेट मैच में काफी शानदार काम करते हुए नज़र आए। उम्मीद है कि वो इतने बड़े रोस्टर के गायब नहीं हो जाएं।)

(AEW All In काफी अच्छा शो रहा।)

(टोनी स्टॉर्म vs मरिया मे मैच को शानदार तरीके से लिखा गया था। दोनों की स्टोरी ध्यान खींचने वाली थी। रेसलिंग काफी अच्छी थी और अंत का अनुमान नहीं लगाया जा सकता था। दोनों विमेंस स्टार्स की तारीफ बनती है।)

(मुझे लगता है कि All In असल में AEW के लिए काफी सकारात्मक चीज़ रही। अच्छा शो देखने को मिला। ज्यादातर मैच बढ़िया थे और AEW को आगे बिल्ड करने के लिए अच्छा मोमेंटम मिल गया है।)

(AEW All In - वेम्ब्ली में दिन बढ़िया रहा। मैं काफी प्रभावित हूं लेकिन इमोशनल तौर पर ब्रायन डेनियलसन की जीत से थक गया हूं। काफी अच्छा पीपीवी रहा। कुछ गलतियां हुई लेकिन ज्यादातर चीज़ें बढ़िया रही। मैं पूरे पीपीवी को टीवी पर देखने का इंतजार नहीं कर सकता, जिससे पता चलेगा कि यह शो टीवी पर कैसा दिखा।)

(कुल मिलाकर AEW All In को देखना मजेदार रहा। शो काफी अच्छा दिख रहा था और वातावरण भी सही रहा। मैं ब्रायन डेनियलसन को अक्टूबर में होने वाले WrestleDream तक टाइटल डिफेंड करते हुए देखना चाहता हूं। इससे हार मैच में उनकी जीत का महत्व बढ़ जाएगा और कुछ अंतिम बार वो शानदार लेवल पर काम करते हुए फैंस का मनोरंजन करते हुए नज़र आएं।)

