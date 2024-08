AEW All In 2024 का फाइनल मैच कार्ड, भारत में लाइव एक्शन कब और कहां देखें?

AEW All In 2024 Match Card & Telecast Details: AEW का अगला पे-पर-व्यू All In 2024 है। यह इवेंट अब कुछ घंटों दूर है और फैंस काफी ज्यादा उत्साहित नज़र आ रहे हैं। आपको बता दें कि All In 2024 में कंपनी के लगभग सभी बड़े सुपरस्टार्स मौजूद हैं। इवेंट के लिए 11 मैचों का ऐलान देखने को मिल गया है, जिसमें से 2 मुकाबले प्री-शो में देखने को मिलेंगे। अन्य सभी मुकाबले मुख्य कार्ड का हिस्सा होंगे। इस आर्टिकल में हम जानेंगे कि All In 2024 के लिए किन-किन मैचों का ऐलान हो गया है और इसो कब, कहां और कैसे देख सकते हैं।

AEW All In 2024 का लाइव एक्शन कब और कहां देख सकते हैं?

AEW All In 2024 शो का लाइव प्रसारण 25 अगस्त 2024 यानी आज ही होगा। यह रात 10:30 से शुरू होने वाला है। आप इसे Euro Sports चैनल पर लाइव देख सकते हैं। इसके अलावा Discovery ऐप पर भी All In 2024 का प्रसारण होने वाला है।

AEW All In 2024 का पूरा मैच कार्ड

प्री-शो

- क्रिस स्टेटलैंडर और स्टोकली हैथवे vs विलो नाईटइंगेल और तोमोहीरो इशीई (विजेता टीम को All Out में क्रिस स्टेटलैंडर vs विलो नाईटइंगेल मैच में शर्त चुनने का मौका मिलेगा।)

- डस्टिन रोड्स, सैमी गुवेरा और कात्सुयोरी शिबाटा और वो एरिक्स vs अनडिस्प्यूटेड किंगडम और केज ऑफ एगनी (10 मैन टैग टीम मैच)

मुख्य शो

- भविष्य में AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच पाने के लिए कैसिनो गौंटलेट मैच

- पैट्रिआर्की (c) vs बैंग बैंग गैंग vs हाउस ऑफ ब्लैक vs पैक और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब (AEW ट्रियोज़ चैंपियनशिप के लिए फोर वे लंदन लैडर मैच)

- यंग बक्स (c) vs FTR vs अक्लेम्ड (AEW टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच)

- क्रिस जैरिको (c) vs हुक (FTW चैंपियनशिप के लिए लास्ट चांस मैच)

- जैक पैरी (c) vs डार्बी एलिन (AEW TNT चैंपियनशिप के लिए कॉफिन मैच)

- MJF (c) vs विल ऑस्प्रे (AEW अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

- मर्सेडीज़ मोने (c) vs ब्रिट बेकर (AEW TBS चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

- टोनी स्टॉर्म (c) vs मरिया मे (AEW विमेंस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच)

- स्वर्व स्ट्रिकलैंड (c) vs ब्रायन डेनियलसन (AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए टाइटल vs करियर मैच)

