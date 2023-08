AEW All in के मेन इवेंट में पहले दो दोस्त के बीच मैच हुआ ड्रॉ, फिर अंत में मचे बवाल के बावजूद पूर्व WWE Superstar की हुई करारी हार 

AEW All in: AEW ने हाल ही में ऑल इन (All in) इवेंट का सफल आयोजन किया। बता दें, AEW All in मेगा इवेंट था और इस इवेंट के दौरान एरीना में 81,000 से ज्यादा दर्शक मौजूद थे। All in इवेंट का अंत दो दोस्तों MJF और एडम कोल (Adam Cole) के बीच AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के जरिए हुआ। इस धमाकेदार मैच में MJF ने एडम कोल को हराते हुए अपना टाइटल रिटेन किया था।

खास बात यह है कि एडम कोल और MJF ने AEW All in के प्री शो में टीम के रूप में मैच लड़ते हुए ROH टैग टीम चैंपियनशिप पर कब्जा किया था। वहीं, मेन इवेंट में हुए AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच के दौरान एडम कोल और MJF के बीच जबरदस्त फाइट देखने को मिली थी। बता दें, एक वक्त इन दोनों सुपरस्टार्स ने एक-दूसरे को एक साथ पिन कर दिया था। इस वजह से यह मैच ड्रा हो गया था और इन दोनों सुपरस्टार्स की मांग के बाद इसे दोबारा शुरू किया गया था।

इसके बाद पूर्व WWE सुपरस्टार एडम कोल ने गलती से रेफरी को अपना मूव देकर धराशाई कर दिया था। यही कारण है कि जब एडम कोल ने MJF को अपना फिनिशर हिट करने के बाद पिन किया तो पिन काउंट करने के लिए कोई मौजूद नहीं था। वहीं, मुकाबले के अंतिम पलों में एडम कोल ने MJF को हराने के लिए रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग की मदद लेने से इंकार कर दिया था। इसके बाद MJF ने एडम कोल को इनसाइड क्रेडल मूव देने के बाद पिन करते हुए अपना AEW वर्ल्ड टाइटल रिटेन किया था।

AEW All in वर्ल्ड चैंपियन MJF और एडम कोल किसे हराकर ROH टैग टीम चैंपियंस बनें

AEW All in के प्री शो में MJF & एडम कोल का ऑसी ओपन से ROH टैग टीम चैंपियनशिप मैच में सामना हुआ था। इस मैच के शुरू होने से पहले ही ऑसी ओपन ने एडम कोल & MJF पर जबरदस्त हमला करके बढ़त हासिल करने की कोशिश की थी। हालांकि, एडम कोल & MJF ने अपने चैलेंजर्स को खुद पर हावी नहीं होने दिया था। यही नहीं, अंत में एडम कोल ने ऑसी ओपन के काइल फ्लेचर को पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिला दी थी।