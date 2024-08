AEW All In 2024 रिजल्ट्स: पूर्व WWE स्टार ने रचा इतिहास, दिग्गज की बादशाहत खत्म, मिले नए चैंपियंस

AEW All In 2024 Results: AEW ऑल इन (All In 2024) इवेंट काफी धमाकेदार रहा और इसे आसानी से कंपनी के इतिहास के सबसे अच्छे इवेंट में गिना जा सकता है। शो में कुछ शॉक्स देखने को मिले। पूर्व WWE स्टार्स का डेब्यू हुआ। इसके अलावा कुछ नए चैंपियन देखने को मिले। इस आर्टिकल में हम AEW All In 2024 के नतीजों पर नज़र डालेंगे।

AEW All In 2024 रिजल्ट्स

प्री शो

- टॉमी बिलिंग्टन, किप सेबियन, रॉकी रोमेरो, काइल फ्लेचर, लियो रश, टॉप फ्लाइट और एक्शन एंड्रेटी ने मिलकर टैग टीम मैच में जे लीथल, सतनाम सिंह, एंथनी ओगोगो, आरिया डेवारी, प्राइवेट पार्टी और डार्क ऑर्डर को हराया।

- विलो नाईटइंगेल और तोमोहीरो इशीई ने मिक्स्ड टैग टीम मैच में क्रिस स्टेटलैंडर और स्टोकली हैथवे पर जीत हासिल की।

- डस्टिन रोड्स, सैमी गुवेरा और कात्सुयोरी शिबाटा और वॉन एरिक्स ने टैग टीम मैच में अनडिस्प्यूटेड किंगडम और केज ऑफ एगनी को पराजित किया।

मुख्य शो

- सराया अपनी साथियों और गार्ड्स के साथ रिंग में आईं और वो काफी गुस्से में थीं। उन्होंने फैंस से रिस्पेक्ट कि मांग की। अचानक जेमी हेयटर का रिटर्न हुआ। उन्होंने आकर सभी की हालत खराब की और फैंस द्वारा शानदार रिएक्शन प्राप्त किया।

- पैट्रिआर्की, बैंग बैंग गैंग, हाउस ऑफ ब्लैक और पैक & ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के बीच AEW ट्रियोज़ चैंपियनशिप के लिए फोर वे लंदन लैडर मैच देखने को मिला। मैच में शेना वैन ने पैट्रिआर्की की मदद करने की कोशिश की लेकिन उन्हें सफलता नहीं मिली। अंत में पैक ने ट्रियोज़ टाइटल निकाले और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ वो नए ट्रियोज़ चैंपियन बन गए।

- टोनी स्टॉर्म और मरिया मे के बीच AEW विमेंस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच हुआ। यह काफी जबरदस्त रहा और मरिया बीच में लहूलुहान हो गईं। उन्होंने यहां फैंस के बीच मौजूद अपनी मां पर भी थप्पड़ जड़ दिया। अंत में टोनी, मरिया पर हमला नहीं कर पाईं और इसी का फायदा मरिया ने उठाकर विरोधी पर स्टॉर्म जीरो लगाया। इसी के साथ पिन करके नई AEW विमेंस चैंपियन बन गईं।

- क्रिस जैरिको और हुक के बीच FTW चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ। मैच की शुरुआत के साथ जैरिको और उनके साथियों ने हुक पर हमला किया। हुक ने खुद को संभाला और फिर मैच में क्रिकेट बैट & बॉल का भी उपयोग हुआ। अंत में टैज़ ने रिंगसाइड पर ब्रायन कीथ पर सबमिशन लगाया। रिंग में हुक ने क्रिस को लॉक किया और इसपर दिग्गज ने हार मान ली। हुक नए चैंपियन बन गए और दिग्गज की बादशाहत का आखिर अंत हुआ।

- यंग बक्स, FTR और अक्लेम्ड के बीच AEW टैग टीम चैंपियनशिप के लिए ट्रिपल थ्रेट मैच देखने को मिला। यह मुकाबला 12 मिनट तक चला और तगड़ा एक्शन हुआ। काफी दखल भी हुए और अंत में यंग बक्स ने EVP ट्रिगर डैक्स हार्वुड पर लगाकर पिन करते हुए चैंपियनशिप रिटेन की। मैच के बाद पूर्व WWE स्टार्स यंग ग्रिजल्ड वेटरन्स ने आकर यंग बक्स को कंफ्रंट किया और FTR पर हमला किया।

- AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच का कॉन्ट्रैक्ट पाने के लिए कैसिनो गौंटलेट मैच हुआ। इसमें ऑरेंज कैसिडी, काजूचिका ओकाडा, नाइजल मैकगिनिस, काइल ओ'राइली, ज़ैक सेबर जूनियर, रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग, मार्क ब्रिस्को, हैंगमैन पेज, जैफ जैरेट, रिकोशे और क्रिश्चियन केज ने हिस्सा लिया। रिकोशे के डेब्यू ने फैंस को चौंका दिया। अंत में किलस्विच की मदद से केज को मैच में जीत मिली और उनके पास भविष्य में वर्ल्ड टाइटल मैच पाने का कॉन्ट्रैक्ट आ गया है।

- MJF और विल ऑस्प्रे के बीच AEW अमेरिकन चैंपियनशिप के लिए मैच हुआ। इसमें काफी बवाल मचा और MJF ने चीटिंग करने की पूरी कोशिश की। डेनियल गार्सिया ने दखल देकर MJF को नकल्स का उपयोग करने से रोका। इस चीज़ का फायदा ऑस्प्रे ने उठाया और जीत दर्ज करके नए चैंपियन बन गए। क्रिस्टोफर डेनियल्स ने विल को ओरिजिनल AEW इंटरनेशनल चैंपियनशिप दी।

- मर्सेडीज़ मोने और ब्रिट बेकर का AEW TBS चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच बढ़िया रहा। मैच में कैमिली ने दखल देने की कोशिश की लेकिन ब्रिट बेकर ने माइंड गेम्स द्वारा उन्हें रेफरी द्वारा बैकस्टेज जाने का रास्ता दिखाया। अंत में मर्सेडीज़ ने बेकर पर अपना मोने मेकर मूव लगाया और पिन करके चैंपियनशिप रिटेन की।

- जैक पैरी और डार्बी एलिन के बीच TNT चैंपियनशिप के लिए हुआ कॉफिन मैच काफी तगड़ा रहा। बेहतरीन स्पॉट्स देखने को मिले, जहां जैक को ग्लास पर स्लैम दिया गया। इसके अलावा डार्बी को स्टेज से नीचे फेंका गया। अंत में पैरी ने डार्बी को कॉफिन में डाला और जीत हासिल करके टाइटल रिटेन रखा। बाद में पैरी और यंग बक्स ने कॉफिन को आग लगाने का मन बनाया लेकिन स्टिंग ने चौंकाने वाली वापसी की। उन्होंने हील स्टार्स की हालत खराब की।

- मेन इवेंट में स्वर्व स्ट्रिकलैंड और ब्रायन डेनियलसन के बीच AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए टाइटल vs करियर मैच देखने को मिला। यह शो का सबसे अच्छा मैच रहा, जहां दोनों एक-दूसरे के मूव्स को काउंटर करते हुए नज़र आए। बीच में मेडिकल टीम ने आकर डेनियलसन को चेक भी किया। ब्रायन लहूलुहान हुए लेकिन उन्होंने हार नहीं मानी। अंत में लगा कि उनकी हार हो जाएगी लेकिन ऐसा नहीं था। हैंगमैन पेज ने दखल देने की कोशिश की लेकिन ऑफिशियल्स उन्हें बैकस्टेज ले गए। डेनियलसन ने सबमिशन पर स्ट्रिकलैंड ने टैपआउट किया और इसी के साथ पूर्व WWE स्टार इतिहास रचते हुए AEW वर्ल्ड चैंपियन बनने में सफल हुए। ब्रायन का रेसलिंग करियर जारी रहेगा। उन्होंने अपने परिवार, पैक और ब्लैकपूल कॉम्बैट क्लब के साथ सेलिब्रेट किया।

इस तरह से AEW All In 2024 का अंत हुआ।

