AEW Battle of the Belts को मिली शानदार रेटिंग, कम्पटीशन के बावजूद भी व्यूअरशिप जबरदस्त रही

AEW ने हाल ही में स्पेशल इवेंट Battle of the Belts का आयोजन कराया था। यह काफी शानदार शो साबित हुआ था और एक बड़े NFL गेम से टक्कर मिलने के बावजूद भी इस शो की व्यूअरशिप काफी अच्छी रही थी। ब्रैंडन थ्रस्टन के अनुसार, Battle of the Belts शो की व्यूअरशिप 704,000 रही। इसके अलावा 18-49 डेमोग्राफिक रेटिंग 0.27 रही।

इस इवेंट में कुल तीन टाइटल मैच देखने को मिले और इस शो की शुरुआत सैमी गुवेरा vs डस्टिन रोड्स के इंटरिम TNT चैंपियनशिप मैच से हुई। इस मैच में सैमी, डस्टिन को हराते हुए इंटरिम TNT चैंपियन बने थे और आने वाले समय में उनका TNT चैंपियन कोडी रोड्स के साथ यूनिफिकेशन मैच देखने को मिल सकता है।

इसके अलावा शो में रिकी स्टार्क्स ने मैट सिडल को हराते हुए FTW चैंपियनशिप को सफलतापूर्वक डिफेंड किया था। वहीं, Battle of the Belts के मेन इवेंट में AEW विमेंस चैंपियन ब्रिट बेकर ने रिहो के खिलाफ मैच में अपना टाइटल डिफेंड किया था। इस मैच में रिहो ने ब्रिट बेकर को जबरदस्त टक्कर दी थी लेकिन इसके बावजूद भी ब्रिट, रिहो को हराकर अपना टाइटल रिटेन करने में सफल रही थीं।

AEW Battle of the Belts को शानदार रेटिंग मिलना अच्छे संकेत हैं। बता दें, Battle of Belts इवेंट AEW के 4 स्पेशल शोज में से पहला शो है और अभी यह साफ नहीं है कि अगला स्पेशल शो कब होने वाला है।

AEW Battle of the Belts ने रेटिंग्स के मामले में Rampage शो को पीछे छोड़ा

AEW Rampage की साल 2022 की काफी शानदार शुरुआत हुई थी लेकिन इसके बावजूद भी Battle of the Belts ने रेटिंग्स के मामले में Rampage को पीछे छोड़ दिया है। Battle of the Belts के 704,000 दर्शकों की तुलना में Rampage को 588,000 दर्शक मिले थे।

20 अगस्त 2021 को हुए Rampage के शो को छोड़ दिया जाए तो यह शो केवल एक मौके पर 1 मिलियन का आंकड़ा पार कर पाया है। वहीं, AEW Dynamite के साल 2022 के पहले ही शो की व्यूअरशिप 1 मिलियन से ज्यादा रही है। AEW के मालिक टोनी खान चाहेंगे कि साल 2022 में ज्यादा-से-ज्यादा नए दर्शक उनके शोज से जुड़ें।

