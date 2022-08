AEW Battle of the Belts रिजल्ट्स: भारतीय Superstar ने चैंपियन का किया बुरा हाल, पूर्व WWE रेसलर को चैंपियनशिप मैच में मिली जीत

AEW: AEW Battle of the Belts शो काफी शानदार साबित हुआ। AEW कुछ हफ्तों में इस तरह के शो का आयोजन करता है जहां टॉप चैंपियंस अपने टाइटल को डिफेंड करते हैं। AEW के इस खास शो में सिर्फ तीन मैच देखने को मिले थे और तीनों ही मुकाबले जबरदस्त रहे। खैर, इस आर्टिकल में हम AEW Battle of the Belts इवेंट में होने वाले सभी मैचों के नतीजों पर नजर डालेंगे।

AEW Battle of the Belts रिजल्ट्स

- वार्डलो और जे लीथल के बीच AEW TNT चैंपियनशिप के लिए एक सिंगल्स मैच देखने को मिला था। इस मैच में लीथल जीत के करीब आ गए थे लेकिन अंत में वार्डलो ने पावरबॉम्ब लगाया और पिन करके जीत दर्ज की। मैच के बाद सोंजय दत्त ने चैंपियन पर हमला किया और यहां सतनाम सिंह और जे लीथल ने उनका साथ दिया। बीच में वार्डलो ने बचने की काफी कोशिश की लेकिन तीन सुपरस्टार्स के खिलाफ अकेले खड़े रहना आसान नहीं था। अंत में भारतीय सुपरस्टार सतनाम सिंह ने चैंपियन को टेबल पर चोकस्लैम दे दिया। लग रहा है कि TNT चैंपियनशिप के अगले चैलेंजर सतनाम रहने वाले हैं।

- थंडर रोजा और जेमी हेयटर के बीच AEW विमेंस चैंपियनशिप के लिए सिंगल्स मैच देखने को मिला। दोनों सुपरस्टार्स का मैच बढ़िया रहा। अंत में रोजा ने रोलअप की मदद से मैच में जीत हासिल करके टाइटल रिटेन किया।

- शो के मेन इवेंट में क्लॉडियो कास्टगनोली (सिजेरो) और कोनोसुके ताकेशिता के बीच ROH वर्ल्ड चैंपियनशिप के लिए एक सिंगल्स मैच हुआ। यह मुकाबला काफी लंबा चला और ताकेशिता को अपना टैलेंट दिखाने का पर्याप्त समय मिला वहीं क्लॉडियो ने भी शानदार रेसलिंग स्किल्स का प्रदर्शन किया। इस मैच के अंत में पूर्व WWE सुपरस्टार ने अपने विरोधी पर डेथ वैली ड्राइवर लगाया। इसके बाद उन्होंने अपना फिनिशर रिकोला बॉम्ब लगाकर जापान के सुपरस्टार को पिन किया और टाइटल को सफलतापूर्वक रिटेन किया। इसे आसानी से AEW के इस शो का सबसे बढ़िया मैच माना जा सकता है।

इस तरह से AEW के Battle of the Belts शो का अंत देखने को मिल गया।

