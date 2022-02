AEW ने बहुत बड़े पीपीवी की तारीख का किया ऐलान, जानिए कब होगा यह बड़ा इवेंट?

AEW Dynamite में इस हफ्ते स्पेशल घोषणा की गई। कंपनी ने घोषणा की है कि इस साल फिर से Double or Nothing पीपीवी की वापसी कराई जाएगी। यह भी साफ किया गया है की AEW का यह शो 2019 के बाद पहली बार लास वेगास में वापसी करेगा। यह पीपीवी AEW के कैलेंडर का एक अहम हिस्सा है और मई 2019 में यह इस कंपनी का सबसे पहला पीपीवी भी बना था।

कई फैंस के दिलों में इस शो के लिए एक अलग ही प्यार है। एक अन्य बड़ी बात जो सामने आई है वह यह है कि Dynamite और Rampage के एपिसोड भी Double or Nothing इवेंट वाले हफ्ते में ही आयोजित किए जाएंगे। 06 मार्च 2022 को होने वाला Revolution पीपीवी फ्लोरिडा में होगा और इसके बाद ही Double or Nothing इवेंट होगा।

इस इवेंट में क्रिस जैरिको बनाम एडी किंग्सटन, AEW टाइटल के लिए हैंगमैन पेज बनाम एडम कोल और सीएम पंक बनाम MJF मुकाबले समेत कई बड़े मुकाबले लड़े जाने हैं। 25 मई को AEW Dynamite का एपिसोड होगा, 27 मई को AEW Rampage और फिर 29 मई को AEW Double or Nothing पीपीवी लाइव आएगा।

AEW Double or Nothing में पिछले साल क्या हुआ था?

Leo @LeoWrestling_

Was phenomenal just like 2019's one.

Brodie vs Moxley was the best match of the night along with Inner vs Elite match

Cody making history

MJF vs Jungle boy was good

Ladder Match was a good opening too

पिछले साल के Double or Nothing इवेंट में इतिहास रचा गया था। द इनर सर्कल ने द पिनैकल को मात दी थी और यह मैच काफी खतरनाक हुआ था। इसके अलावा ट्रिपल थ्रेट मैच में कैनी ओमेगा ने औरेंज कैसिडी और PAC को हराते हुए अपने AEW वर्ल्ड चैंपियनशिप को रिटेन किया था।

डार्बी एलिन और स्टिंग ने ईथान पेज और स्कार्पियो स्काई को हराया था तो वहीं डॉक्टर ब्रिट बेकर, D.M.D ने हिकारु शिदा को हराते हुए AEW विमेंस वर्ल्ड चैंपियनशिप को जीता था । पिछले साल कोराना का प्रभाव काफी अधिक थी इसलिए इस इवेंट में अधिक लोग नहीं आ सके थे। कोरोना से बचाव के कारण लिमिटेड नंबर में लोग इवेंट के लिए पहुंचे थे। इस साल भी कई जबरदस्त मुकाबले AEW Double or Nothing में देखने को मिल सकते हैं।

