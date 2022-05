AEW Double or Nothing में 121 किलो के Superstar ने अपने दुश्मन की 10 पावरबॉम्ब देते हुए की हालत खराब, स्ट्रेचर पर ले जाया गया

AEW Double or Nothing पे-पर-व्यू में वॉर्डलॉ (Wardlow) और MJF के बीच सिंगल्स मुकाबला देखने को मिला। इस मुकाबले में वॉर्डलॉ ने जबरदस्त प्रदर्शन किया और 10 पावरबॉम्ब देते हुए MJF की हालत खराब कर दी और आसानी से इस मैच को जीत भी लिया।

AEW मैनेजमेंट और MJF के बीच टकराव की खबरें काफी पहले से आ रही थी । यह मुकाबला भी उस वक्त खतरे में आ गया जब MJF एक इवेंट में एडवर्टाइज करने के बावजूद नहीं पहुंचे। इन सब के बाद भी इस पे-पर-व्यू की शुरुआत MJF ने की, लेकिन फैंस की तरफ से उन्हें काफी ज्यादा बू किया गया।

MJF और 121 किलो के वॉर्डलॉ के बीच की दुश्मनी की शुरुआत उस वक्त हुई जब वॉर्डलॉ ने सीएम पंक की MJF के खिलाफ जीतने में मदद की। इसके बाद इस फ्यूड में MJF लगातार वॉर्डलॉ को अपनी दिमागी चाल से आउटस्मार्ट करने की कोशिश कर रहे थे। आखिरकार वॉर्डलॉ MJF से अपना बदला लेने में कामयाब रहे। वॉर्डलॉ के 10 पावरबॉम्ब के बाद MJF को स्ट्रेचर से बाहर ले जाया गया।

AEW का आखिरकार हिस्सा बने वॉर्डलॉ

AEW Double or Nothing पे-पर-व्यू में वॉर्डलॉ की MJF के ऊपर यह जीत कई मायनों में खास रही। इस जीत के साथ वार्डलॉ अब MJF के कॉन्ट्रैक्ट से निकलकर AEW के साथ फुल टाइम डील साइन की और साथ ही इस दुश्मनी का अंत भी अपने अंदाज में किया । हालांकि MJF से Double or Nothing में मुकाबला करने से पहले वॉर्डलॉ को मॉरिसे, शॉन स्पीयर्स और लांस आर्चर जैसे धाकड़ सुपरस्टार्स का सामना करना पड़ा ।

अब देखना दिलचस्प होगा कि वॉर्डलॉ का अगला कदम क्या होता है। इसके अलावा MJF अपने कॉन्ट्रैक्ट से खुश नहीं है और आगे किस तरह उन्हें इस्तेमाल किया जाता है यह आने वाला वक्त ही बताएगा। आपको बता दें कि MJF का कॉन्ट्रैक्ट जनवरी 2024 में खत्म होगा और उसके बाद ही वो किसी और कंपनी का रुख कर सकते हैं।

