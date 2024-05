AEW Double or Nothing में पूर्व चैंपियन की वापसी और धमाकेदार मैच को लेकर खुश हुए फैंस, तारीफ के साथ-साथ आलोचनाओं की भी आई बाढ़

AEW Double or Nothing Fans Reaction: AEW डबल और नथिंग (Double or Nothing) शो काफी धमाकेदार साबित हुआ। इस PPV में कुल मिलाकर 12 मैच देखने को मिले और ज्यादातर मैच रेसलिंग के हिसाब से काफी अच्छे रहे। शो में कुछ चौंकाने वाली वापसी, टाइटल चेंज और ब्रूटल मैचों का आयोजन हुआ। इस इवेंट सही मायने में रोचक बन पाया।

AEW का यह शो फैंस को जरूर पसंद आया और सोशल मीडिया पर उनकी जमकर तारीफ हो रही है। इसी बीच कुछ चीज़ों की फैंस ने आलोचना भी की। इस आर्टिकल में हम AEW Double or Nothing को लेकर फैंस की आई प्रतिक्रियाओं पर नज़र डालेंगे।

AEW Double or Nothing को लेकर फैंस की प्रतिक्रियाएं

(AEW Double or Nothing को 10 में से 8 अंक मिलेंगे। इस शो में क्रिस जैरिको का मैच, IWGP एलिमिनेटर और ऑरेंज कैसिडी vs ट्रेंट बरेटा मैच नहीं होने चाहिए थे। MJF को वापस देखकर अच्छा लग रहा है। यह अभी तक सबसे अच्छा एनार्की ऑफ एरीना मैच रहा।)

(यह चौंकाने वाली चीज़ नहीं है कि AEW Double or Nothing एक और बढ़िया इवेंट रहा। कुछ सवाल उठाने लायक फैसले देखने को मिले, जैसे एडम कोपलैंड को खतरनाक मैच करने देना। विल ऑस्प्रे vs रॉड्रिक स्ट्रॉन्ग और विलो नाईटइंगेल vs मर्सेडीज़ मोने मैच सबसे शानदार रहे। केज मैच असल में हिंसा की प्रदर्शनी थी। और एनार्की ऑफ एरीना मैच कुछ अलग ही रहा।)

(एक और बढ़िया AEW पे-पर-व्यू रहा। वो ज्यादातर मौकों पर मौका नहीं छोड़े हैं लेकिन मैं झूठ नहीं बोलूंगा, पहले घंटे के बाद आखिरी तीन मैचों के पहले तक इस शो में कुछ निराशाजनक चीज़ें देखने को मिली।)

(कुल मिलाकर AEW Double or Nothing शानदार रहा। यह इवेंट बहुत ज्यादा लंबा रहा। भले ही मेन इवेंट देखने में काफी मजेदार रहा लेकिन 20 मिनट्स होते ही मैं थक गया था और यह एक अच्छे संकेत नहीं है।)

(कुल मिलाकर शो अच्छा रहा। शो की लंबाई के अलावा सबसे बड़ी दिक्कत यह रही कि शो के शुरुआती और अंतिम समय में कई सारे मैचों के अंत दखल से हुआ। कई मौकों पर मुकाबलों के अंत 2000 के दशक के कुछ TNA शोज़ की तरह लगे। कई अच्छे चीज़ें भी देखने को मिली। AEW के पे-पर-व्यू जरूर एक प्रसंग की तरह लगते हैं।)