AEW Dynamite में कंपनी ने फैंस को दिया सरप्राइज, कई महीने पहले सस्पेंड किए गए Superstars की वापसी का किया ऐलान

Kenny Omega and The Young Bucks: AEW ने इस हफ्ते Dynamite के एपिसोड में फैंस को बड़ा सरप्राइज दिया और शो के दौरान खुलासा हुआ कि द एलीट (The Elite) सिंतबर में हुए All Out इवेंट के बाद जल्द ही अपना पहला मैच लड़ते हुए दिखाई देंगे। यह मैच Full Gear में देखने को मिलेगा और इस मैच में द एलीट का सामना मौजूदा AEW ट्रियोज चैंपियंस डेथ ट्रांयगल (Death Triangle) से होगा।

AEW Dynamite में इस हफ्ते द एलीट की बड़ी वापसी का हुआ ऐलान

बता दें, द एलीट के कैनी ओमेगा और द यंग बक्स को ब्रॉल के बाद कंपनी द्वारा सस्पेंड कर दिया गया था। जांच के बाद ऐस स्टील को रिलीज कर दिया गया, कोल्ट कबाना की AEW Dynamite में क्रिस जैरिको के खिलाफ वापसी कराई गई। वहीं, सीएम पंक के कंपनी के साथ स्टेट्स को लेकर कुछ भी कहना मुश्किल है। द एलीट के AEW में वापसी के संकेत कई हफ्ते पहले से मिलना शुरू हो गए थे। बता दें, डेथ ट्रांयगल ने इस हफ्ते Dynamite में टॉप फ्लाइट और ए.आर फॉक्स को हराकर अपना AEW ट्रियोज चैंपियनशिप रिटेन किया था।

इस मैच के बाद पैक ने प्रोमो देते हुए कैनी ओमेगा और द यंग बक्स की वापसी के अफवाहों के बारे में बात की। जल्द ही, कैनी ओमेगा & द यंग बक्स के चैंट्स लगाए जाने लगे और इस चीज़ ने पैक को गुस्सा दिला दिया। इसके बाद उन्होंने चैलेंज पेश कर दिया और इसे Full Gear इवेंट के लिए ऑफिशियल कर दिया गया। डेथ ट्रांयगल इस इवेंट में द एलीट के खिलाफ मैच में अपना AEW ट्रियोज चैंपियनशिप डिफेंड करते हुए दिखाई देंगे।

बता दें, द एलीट इतिहास के पहले AEW ट्रियोज चैंपियन थे और उन्होंने 4 सिंतबर को All Out में डार्क ऑर्डर & हैंगमैन पेज को हराकर AEW ट्रियोज चैंपियनशिप पर कब्जा किया था। हालांकि, ब्रॉल के बाद टोनी खान ने 7 सिंतबर को हुए Dynamite के एपिसोड में द एलीट से टाइटल्स वापस ले लिए थे। इसके बाद इसी एपिसोड के दौरान डेथ ट्रांयगल ने द बेस्ट फ्रेंड्स को हराकर AEW ट्रियोज चैंपियनशिप पर कब्जा कर लिया था।

