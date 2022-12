WWE में The Rock vs Roman Reigns के संभावित मैच को लेकर AEW की तरफ से आई प्रतिक्रिया, दिग्गज ने दिया बड़ा बयान

Roman Reigns vs The Rock: WWE सुपरस्टार रोमन रेंस (Roman Reigns) vs द रॉक (The Rock) एक ड्रीम मैच है और फैंस काफी समय से इस मैच के होने का इंतजार कर रहे हैं। कईयों का मानना है कि साल 2023 में हॉलीवुड में होने जा रहे रेसलमेनिया (WrestleMania) 39 में आखिरकार यह ड्रीम मैच देखने को मिल सकता है। अब रोमन रेंस vs द रॉक के संभावित मैच को लेकर AEW की तरफ से प्रतिक्रिया सामने आई है।

बता दें, AEW के दिग्गज सुपरस्टार मैट हार्डी ने हाल ही में The Extreme Life of Matt Hardy पर रोमन रेंस vs द रॉक मैच को लेकर प्रतिक्रिया दी और उन्होंने कहा-

"मुझे नहीं पता है कि रोमन रेंस का अनडिस्प्यूटेड वर्ल्ड चैंपियन के रूप में रन इतिहास का सबसे महानतम रन है। मुझे रोमन का काम काफी पसंद आ रहा है। मुझे लगता है कि उन्होंने अभी तक रोमन को काफी अच्छे से बुक किया है। WWE के नजरिए से द रॉक vs रोमन रेंस शायद बहुत बड़ा मैच है। मुझे लगता है कि कोडी रोड्स vs रोमन रेंस भी बहुत बड़ा मैच होगा।"

WWE सुपरस्टार रोमन रेंस के कजिन द रॉक को लेकर बड़ी अफवाह सामने आ रही है

हाल ही के समय में अफवाहें सामने आने लगी हैं कि द रॉक Royal Rumble 2023 में चौंकाने वाली वापसी करने के बाद मेंस Royal Rumble मैच जीत सकते हैं। अगर द रॉक यह मैच जीतते हैं तो उन्हें WrestleMania 39 के मेन इवेंट में रोमन रेंस को अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए चैलेंज करने का मौका मिलेगा।

हालांकि, AEW दिग्गज मैट हार्डी इस चीज़ के पक्ष में नहीं हैं और उन्होंने इस बारे में बात करते हुए कहा-

"नहीं, रोमन रेंस vs द रॉक मैच में चैंपियनशिप जोड़ना सही नहीं रहेगा। यह एक तरह से इस मैच का मजा खराब कर देगा। मुझे लगता है कि यह मैच चैंपियनशिप से बढ़कर है। यह दो फैमिली मेंबर के बीच जंग है।"

