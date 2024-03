AEW Revolution में दिग्गज के रिटायरमेंट और खतरनाक मैच को लेकर फैंस के बीच मचा बवाल, आई ढेरों जबरदस्त प्रतिक्रियाएं

AEW Revolution 2024: AEW रेवोल्यूशन (Revolution 2024) इवेंट काफी धमाकेदार साबित हुआ। यह इवेंट शुरुआत से लेकर अंत तक फैंस को पसंद आया। ज्यादातर चीज़ें बढ़िया रही लेकिन हर इवेंट की तरह यहां भी फैंस की कुछ शिकायतें रही। इस प्रीमियम लाइव इवेंट में स्टिंग (Sting) का रिटायरमेंट मैच देखने को मिला और वो फैंस के बीच सबसे ज्यादा चर्चा का विषय रहे। इस आर्टिकल में हम AEW Revolution 2024 इवेंट को लेकर फैंस की प्रतिक्रियाओं पर नज़र डालेंगे।

AEW Revolution 2024 को लेकर फैंस की प्रतिक्रियाएं

(ईमानदारी से बताऊं, तो AEW Revolution मेरी उम्मीदों से बेहतर रहा। यह शुरुआत से लेकर अंत तक काफी बढ़िया रहा। साल के सबसे अच्छे मैचों में से कई सारे दावेदार इस शो में देखने को मिले। स्टिंग का आखिरी मैच भी एकदम बढ़िया रहा। टोनी खान को धन्यवाद। मुख्य रूप से स्टिंग को शुक्रिया।)

(AEW Revolution कुल मिलाकर काफी अच्छा प्रीमियम लाइव इवेंट रहा। स्टिंग का रिटायरमेंट मैच, वर्ल्ड चैंपियनशिप मैच और कोनोसुके ताकेशिता vs विल ऑस्प्रे मैच तीनों मेरे पसंदीदा रहे। मैं Dynamite के लिए उत्साहित हूं। द आइकॉन के लिए क्या शानदार करियर रहा है।)

(AEW Revolution को लेकर मेरे यह विचार हैं: यह All In के बाद AEW द्वारा तैयार किया गया सबसे अच्छा मैच कार्ड रहा। विल ऑस्प्रे vs कोनोसुके ताकेशिता इवेंट का सबसे अच्छा मैच रहा लेकिन एडी किंग्सटन vs ब्रायन डेनियलसन भी उसी लेवल पर था। मेन इवेंट मैच मजेदार रहा। 8 मैन टैग टीम और विमेंस के मैच निराशाजनक रहे लेकिन अन्य चीज़ें बढ़िया रही। इसे 10 में से 8.5 अंक मिलेंगे।)

(यह शो जबरदस्त रहा। मुझे कहना होगा कि विल ऑस्प्रे और कोनोसुके ताकेशिता का मैच बढ़िया था। दोनों शानदार रहे। मुझे पुराने दिनों की रेसलिंग से जुड़ी चीज़ों को वापस लाना अच्छा लगा। हमें बाद में वो चीज़ देखने को मिली, जो हर कोई देखना चाहता था। स्टिंग, आप एक असली दिग्गज हैं। आप इस इंडस्ट्री के सबसे महान लोगों में से एक हैं। आप आइकॉन शब्द के लिए सबसे सही प्रतीक हैं।)

(AEW Revolution शुरुआत से लेकर अंत तक काफी अच्छा रहा। क्या मनोरंजक शो देखने को मिला। स्टिंग के करियर को खत्म करने का क्या शानदार तरीका रहा।)