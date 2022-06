"हमें Roman Reigns का पंचिंग बैग बनाया गया", मौजूदा AEW Superstar ने अपने फैक्शन की WWE में असफलता का कारण बताया

WWE के पूर्व सुपरस्टार रुसेव (मिरो) ने हाल ही में अपने WWE फैक्शन The League of Nations की असफलता के बारे में बात की। वो इस समय AEW में काम कर रहे हैं और लगातार अपने प्रदर्शन द्वारा सभी फैंस को प्रभावित कर रहे थे। The League of Nations की शुरुआत 2015 में हुई थी और शेमस इसके लीडर थे।

उनके इस फैक्शन में एल्बर्टो डेल रियो, वेड बैरेट और रुसेव (मिरो) भी मौजूद थे। उनका यह फैक्शन लगभग 5 महीनों तक चला और The League of Nations को 28 अप्रैल 2016 को हुए SmackDown के एपिसोड अलग कर दिया गया। कुछ समय पहले The Kurt Angle Show पर मिरो स्पेशल गेस्ट थे। इसमें उन्होंने रोमन रेंस के खिलाफ बुकिंग पर निशाना साधा। उन्होंने कहा,

"किसी ने हमें नहीं बताया था कि हम रोमन रेंस के लिए पंचिंग बैग बनेंगे। यही कारण था कि हमें साथ लाया गया था। मुझे लग रहा था हम तीन पूर्व चैंपियंस, बड़े, ताकतवर और अंतर्राष्ट्रीय सुपरस्टार्स को देख रहे हैं। हमारे पास रोस्टर में ऐसा कुछ नहीं था। दूसरी नाईट में हमें रोमन रेंस के खिलाफ 4 बनाम 1 की परिस्थिति में हार मिली थी। इसके बाद हमें पता था कि हम यही करने वाले हैं.. हमने कुछ नहीं किया, बस जॉबर की तरह काम किया।"

WWE WrestleMania 32 के पहले फैक्शन में अनबन देखने को मिल गई थी

इसी इंटरव्यू में रुसेव ने बताया था कि उनके फैक्शन में अनबन देखने को मिल रही थी और वो ज्यादा बातें भी नहीं करते थे। उन्होंने आगे बात करते हुए कहा,

"उस समय ग्रुप के अंदर हमें काफी ज्यादा समस्याएं थी। हम आपस में काफी फाइट कर रहे थे। मुझे इस चीज़ पर किसी भी तरह से गर्व नहीं है। यह चीज़ें इतनी खराब थी कि हम अभ्यास भी नहीं कर पा रहे थे। आजकल आपको मैच के बारे में बात करनी पड़ती है। उस समय हम साथ भी नहीं आ पा रहे थे। यह एक खराब चीज़ थी।

