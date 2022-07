"मैं WWE में वापसी के लिए तैयार रहूंगा" - AEW के बड़े Superstar ने दिया चौंकाने वाला बयान

Samoa Joe: WWE ने साल 2021 में समोआ जो (Samoa Joe) को एक नहीं बल्कि 2 बार रिलीज़ किया था। हालांकि उन्हें मेन रोस्टर में ज्यादा सफलता हाथ नहीं लगी, लेकिन NXT के सबसे सफल सुपरस्टार्स में से एक जरूर बने। वो इस समय AEW में काम कर रहे हैं, लेकिन उन्होंने WWE में वापस आने के दरवाजों को अभी भी बंद नहीं किया है।

आपको बता दें कि समोआ, इतिहास में 3 बार NXT चैंपियन बनने वाले अभी तक के अकेले सुपरस्टार हैं, लेकिन आखिरी बार उन्हें COVID पॉज़िटिव पाए जाने के कारण अपने टाइटल को छोड़ना पड़ा था।

अब Sports Illustrated को दिए इंटरव्यू में समोआ जो ने कहा कि उन्हें ब्रॉन ब्रेकर के हाथों चैंपियनशिप हारने से ज्यादा खुशी होती। इसके अलावा उन्होंने सिएम्पा के खिलाफ मैच की इच्छा जाहिर करते हुए कहा,

"मैं ब्रॉन ब्रेकर और उनके परिवार का बड़ा फैन हूं। वो एक अच्छे इंसान हैं और उन्हें देखकर मुझे खुशी होती है। मैं सिएम्पा से भी भिड़ना चाहता हूं क्योंकि वो भी एक बेहतरीन रेसलर हैं और हमेशा अपना सर्वश्रेष्ठ देने की कोशिश करते हैं।"

पूर्व यूएस चैंपियन ने WWE में रिटर्न की उम्मीद नहीं छोड़ी है क्योंकि वो "Never Say Never" की कहावत में विश्वास रखते हैं। उन्होंने कहा,

"इस तरह का बयान दर्शाता है कि मैं अपने लिए दरवाजों को बंद कर रहा हूं, लेकिन इंडस्ट्री में कभी भी कुछ भी बदल सकता है। इसलिए मैं "Never Say Never" की कहावत में विश्वास रखता हूं।"

हालांकि समोआ जो विंस मैकमैहन के प्रमोशन के अपने आखिरी सालों में नियमित रूप से चोटों से जूझते रहे, इसके बावजूद वो कंपनी का एक महत्वपूर्ण हिस्सा बने रहे। यहां तक कि उन्होंने Raw में कमेंट्री और नए टैलेंट को आगे लाने में विलियम रीगल की मदद भी की।

WWE से जाने के बाद समोआ जो ने ROH और AEW में अच्छा किया

समोआ जो ने ROH के Supercard of Honor XV में वापसी की थी और अभी तक 2022 में AEW के लिए सबसे अहम सुपरस्टार्स में से एक साबित हुए हैं। उन्होंने ओवेन हार्ट फाउंडेशन टूर्नामेंट में एडम कोल से भिड़ने से पहले जॉनी एलीट और काइल ओ'राइली को भी हराया था। इसके अलावा वो मिनोरु सुजुकी को हराकर पहली बार ROH वर्ल्ड टेलीविजन चैंपियन भी बने।

जो की हाल ही में जे लीथल के साथ स्टूडेंट-मेंटोर फ्यूड शुरू हुई है और उनके बीच Death before Dishonor पीपीवी में धमाकेदार मैच भी लड़ा गया। लीथल शानदार प्रदर्शन के बावजूद जीत दर्ज नहीं कर पाए। अब समोआ जो को जबरदस्त मोमेंटम हासिल है और देखना दिलचस्प होगा कि AEW ने सितंबर में Double or Nothing पीपीवी में उनके लिए क्या प्लान तैयार किए हैं।

