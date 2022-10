WWE Extreme Rules में दिग्गज की वापसी के बाद उनकी धोखेबाज पार्टनर का आया रिएक्शन, क्या शुरू होगी पुरानी दुश्मनी?

Extreme Rules: WWE एक्सट्रीम रूल्स (Extreme Rules) प्रीमियम लाइव इवेंट बहुत ही दिलचस्प रहा। पूर्व यूनिवर्सल चैंपियन ब्रे वायट (Bray Wyatt) की वापसी ने पूरे WWE यूनिवर्स को चौंका दिया। वायट की वापसी पर उनकी पूर्व पार्टनर एलेक्सा ब्लिस (Alexa Bliss) ने अपनी प्रतिक्रिया जाहिर की है।

एलेक्सा ब्लिस ने WrestleMania 37 में वायट को धोखा दिया था, जिसके कारण उन्हें रैंडी ऑर्टन से हार का सामना करना पड़ा था। कई फैंस को लग रहा था कि इसके बाद ब्लिस और वायट की दुश्मनी देखने मिलेगी लेकिन ऐसा कुछ भी नहीं हुआ। कुछ महीनों बाद साल 2021 में बजट में कटौती के चलते ब्रे को रिलीज कर दिया गया।

ब्रे वायट की WWE Extreme Rules में दमदार वापसी पर एलेक्सा ब्लिस ने उन्हें तीन शब्दों का संदेश भेजा है। उन्होंने कहा, "हैलो, पुराने दोस्त!" अब यह देखना होगा कि क्या वायट अपने साथ हुए धोखे का बदला ब्लिस से लेंगे या नहीं।

WWE Extreme Rules 2022 शो का अंत बहुत ही यादगार रहा। ब्रे वायट की वापसी की चर्चा लंबे समय से चल रही थी। ईटर ऑफ वर्ल्ड्स ने अपने क्रिप्टिक अंदाज में जबरदस्त वापसी की, जिसके बाद फैंस का रिएक्शन देखने लायक था। ब्लिस और वायट ने 2020 में एक-साथ काम करना शुरू किया था, जिसके बाद पूर्व विमेंस चैंपियन का डार्क कैरेक्टर सभी के सामने आया था।

क्या पूर्व WWE चैंपियन ब्रे वायट फिर से बनाएंगे बड़ा फैक्शन?

मेन इवेंट में सैथ रॉलिंस और मैट रिडल के बीच हुए मैच के बाद White Rabbit के टीजर ने फैंस को अपनी सीट से खड़े होने पर मजबूर कर दिया था। मैच खत्म होने के बाद एरीना की लाइट बंद कर दी गई और वायट की फेमस लाइन "He's got the whole world in his hands," सुनने मिली। इसके बाद एरीना में अलग-अलग जगह पर कई कैरेक्टर्स को दिखाया गया। ये किरदार Firefly Funhouse के थे लेकिन अब लग रहा है कि इन कैरेक्टर्स को लाइव दिखाया जाएगा। बस अब देखना होगा कि कौन इन कैरेक्टर्स केे पीछे हो सकता है।

