"Roman Reigns, The Usos और मैं इन चीज़ों को देखकर बड़े हुए हैं"- अनोआ'ई परिवार के सदस्य ने WWE में The Bloodline की स्टोरीलाइन को लेकर दिया बयान

Roman Reigns & The Bloodline: WWE में इस समय द ब्लडलाइन (The Bloodline) की स्टोरीलाइन काफी ज्यादा चर्चा का विषय बनी हुई है। सभी का ध्यान इसपर है। Koffin Radio के साथ बात करते हुए अनोआ'ई परिवार के सदस्य जैकब फाटू (Jacob Fatu) ने द ब्लडलाइन (The Bloodline) की स्टोरीलाइन पर प्रतिक्रिया दी।

उन्होंने बताया कि वो रोमन रेंस समेत अन्य ब्लडलाइन के सदस्यों के साथ रेसलिंग देखते हुए बड़े हुए हैं। वो इसी बीच थोड़े भावुक भी नज़र आए। उन्होंने कहा,

"इस बारे में बात करते हुए मेरे रोंगटे खड़े हो रहे हैं। परिवार का सदस्य होने के नाते मेरे कहने का मतलब है कि हमारा मनोरंजन हो रहा है। हमें याद रखना चाहिए कि यह चीज़ सिर्फ 6 या 7 महीने से नहीं चल रही है। हम यहां 3 साल की बात कर रहे हैं। मैं जब भी इस बारे में बात करता हूँ, तो भावुक हो जाता हूँ। मुझे माफ कीजिए, क्योंकि यह चीज़ें इतनी असली लग रही है। आप समझ रहे हैं, मैं क्या कह रहा हूँ? मेरी फैमिली सिर्फ इतनी ही नहीं है।"

उन्होंने आगे कहा,

"लगातार 8 हफ्तों से दो मिलियन के ऊपर व्यूअरशिप है और नंबर्स कभी झूठ नहीं बोलते हैं। इसी वजह से अगर मैं भावुक हो जाऊं या बोलने में रुक जाऊं, तो मुझे माफ़ कीजिएगा। ऐसा इस वजह से भी है कि जो वो कर रहे हैं, वो मुझे महसूस हो रहा है और मुझे यह चीज़ पसंद आ रही है। कुल मिलाकर बिग डॉग रोमन रेंस, सोलो सिकोआ, द उसोज़ और मैं इन लोगों (WWE दिग्गजों) को देखकर बड़े हुए हैं। जैसा मैंने पहले कहा है कि मैं इस चीज़ में फंसा हुआ हूँ और मैं उन्हें सिर्फ टीवी पर देख रहा हूँ।"

आप नीचे उनका इंटरव्यू देख सकते हैं:

WWE Money in the Bank 2023 में Roman Reigns को मिली बड़ी हार

रोमन रेंस और सोलो सिकोआ ने Money in the Bank 2023 में द उसोज़ के खिलाफ ब्लडलाइन सिविल वॉर मैच लड़ा था। दोनों टीमों के बीच यह मैच बेहतरीन साबित हुआ। अंत में रोमन रेंस पर जे उसो ने स्प्लैश लगाया और पिन करके जीत दर्ज की। साढ़े तीन साल बाद रेंस को किसी स्टार द्वारा पिन किया गया है।

