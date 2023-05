WWE Backlash में धमाकेदार वापसी करने वाले दिग्गज के फ्यूचर को लेकर आया बड़ा अपडेट, खतरनाक मैच में मचाया था बवाल 

Carlito: WWE बैकलैश (Backlash 2023) प्रीमियम लाइव इवेंट में फैंस को दमदार एक्शन और कई यादगार रिटर्न देखने को मिले थे। शो में पूर्व इंटरकॉन्टिनेंटल चैंपियन कार्लिटो (Carlito) ने WWE में धमाकेदार वापसी करते हुए बवाल मचाया। फैंस उनकी वापसी को लेकर बहुत ज्यादा उत्साहित हैं। इसी बीच पूर्व आईसी चैंपियन कार्लिटो ने अपने फ्यूचर को लेकर एक बड़ा अपडेट दिया है।

WWE में अपने रिटर्न से पहले कार्लिटो UK at the For The Love of Wrestling convention में नज़र आए थे। इस दौरान उन्होंने Metro।co।uk को इंटरव्यू दिया था। इस दौरान उन्होंने अपने फ्यूचर को लेकर बात की थी। अपने फ्यूचर को लेकर कार्लिटो ने कहा कि वो किसी भी ऑफर के लिए तैयार हैं। हालांकि इस दौरान उन्होंने कहा था कि किसी ने भी उन्हें बुलाया नहीं हैं। उन्होंने कहा,

"हां, मैं किसी भी अच्छे ऑफर के लिए तैयार हूं, ये ऑफर कहीं से भी हो, मुझे इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है। लेकिन सबसे जरूरी चीज़ ये भी है कि कोई भी मुझे फोन नहीं करता है। अगर कुछ आता है, जो अच्छा है, नहीं तो जो मैं कर रहा हूं वो करता रहूंगा।"

WWE Backlash 2023 में वापसी करते हुए कार्लिटो ने मचाया था बवाल

Backlash 2023 शो में डेमियन प्रीस्ट और बैड बनी के बीच खतरनाक सैन जुआन स्ट्रीट फाइट हुई थी। इस मुकाबले के दौरान जजमेंट डे ने आकर बैड बनी पर हमला कर दिया था। उनकी मदद करने के लिए इस दौरान रे मिस्टीरियो आ गए थे। हालांकि जजमेंट डे के सदस्य ने उन पर भी अटैक कर दिया था। इसी बीच कार्लिटो ने रिटर्न किया था। उन्होंने रिंग में आकर फिन बैलर और डॉमिनिक मिस्टीरियो की जमकर पिटाई की थी, जिसके बाद वो भागने पर मजबूर हो गए थे। इस मैच के बाद कार्लिटो ने LWO, बैड बनी और सावियो वेगा के साथ जीत का जश्न मनाया था।

उनकी वापसी पर पूर्व विमेंस चैंपियंस शार्लेट ने भी ख़ुशी जाहिर की थी और ट्वीट किया था। फैंस भी उनकी वापसी से काफी ज्यादा खुश हैं। कार्लिटो को WWE सिर्फ एक नाईट के लिए लाई थी या आगे भी उनका इस्तेमाल होगा यह तो आने वाले समय में ही साफ होगा। आपको बता दें कि वो इससे पहले दो साल पहले 2021 में हुए Royal Rumble मैच का भी हिस्सा बने थे।

