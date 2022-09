WWE Clash at the Castle 2022 में मौजूदा चैंपियन की बड़ी स्ट्रीक हुई खत्म, दिग्गज ने इतिहास रचने के बाद दिया बड़ा बयान

WWE Clash at the Castle 2022 में हुआ था तगड़ा मुकाबला

Bayley: WWE Clash at the Castle 2022 में बेली (Bayley) ने एक बड़ी स्ट्रीक खत्म की। इसके बाद बेली का पहला बयान भी सामने आ गया। समरस्लैम (SummerSlam) 2022 में बेली ने वापसी कर सभी को सरप्राइज दिया था। एक नए फैक्शन के साथ उन्होंने एंट्री की थी। उनके साथ इयो स्काई और डकोटा काई भी थीं। इसके बाद तीनों की राइवलरी बियांका ब्लेयर (Bianca Belair), एलेक्सा ब्लिस और असुका के साथ शुरू हुई। WWE क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) 2022 इवेंट में इस बार तगड़ा मैच भी हुआ। बेली की टीम ने शानदार जीत हासिल की।

WWE सुपरस्टार बेली ने बियांका ब्लेयर को पिन करने के बाद दिया बड़ा बयान

18 महीने बाद बेली ने बियांका ब्लेयर को पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई। बेली ने बियांका ब्लेयर की स्ट्रीक को यहां पर खत्म किया। दरअसल 1 नवंबर, 2021 से WWE टीवी पर बियांका ब्लेयर को किसी ने पिन नहीं किया था। ये तगड़ी स्ट्रीक उनकी चल रही थीं लेकिन अब बेली ने खत्म कर दी।

Clash at the Castle 2022 में जीत के बाद डैमेज कंट्रोल ने बैकस्टेज इंटरव्यू दिया। बेली ने इस दौरान कहा,

मैंने बियांका को पिन नहीं किया। आपने देखा इयो स्काई और डकोटा ने क्या किया? इससे पहले हम सभी बियांका को पिन कर चुके थे। अब इस समय हम तीनों रॉ विमेंस चैंपियन हैं। इसके लिए ही हम यहां पर आए हैं।

बेली की टीम ने शानदार जीत हासिल की। अब बेली Raw विमेंस चैंपियनशिप पिक्चर में शामिल हो गई हैं। आने वाले समय में बेली और बियांका ब्लेयर के बीच चैंपियनशिप के लिए मैच हो सकता है। बेली नई चैंपियन भी बन सकती हैं। बेली और बियांका का इतिहास लंबा रहा हैं। पिछले साल भी मनी इन द बैंक इवेंट में इन दोनों के बीच मैच तय किया गया था। इस मैच से पहले बेली को इंजरी आ गई थीं और ये मुकाबला नहीं पाया।

