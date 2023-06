Money in the Bank लैडर मैच में 2 WWE Superstars ने बनाई अपनी जगह, Raw में करारी हार के बाद दिग्गज का भी टूटा दिल

WWE: WWE Money in the Bank 2023 हफ्ते-दर-हफ्ते पास आता जा रहा है, जिसके लिए बहुत जल्द बड़े मैचों का ऐलान किया जा सकता है। इस हफ्ते रॉ (Raw) में भी मनी इन द बैंक (Money in the Bank) लैडर क्वालिफाइंग मैच हुए, जिनमें कई बड़े सुपरस्टार्स ने जीत दर्ज कर लैडर मैच में प्रवेश पाया है।

पहले बैकी लिंच का सामना सोन्या डेविल से हुआ, जहां शुरुआत से ही डेविल की साथी चेल्सी ग्रीन ने बैकी का ध्यान भटकाना शुरू कर दिया था। दोनों का मैच जबरदस्त रहा, लेकिन इस बीच स्टेज एरिया पर ट्रिश स्ट्रेटस और ज़ोई स्टार्क ने आकर बैकी का ध्यान भटकाने का प्रयास किया, इसका फायदा उठाकर ग्रीन ने बैकी पर हमला किया लेकिन बेबीफेस सुपरस्टार ने हार नहीं मानी और जीत दर्ज कर लैडर मैच में प्रवेश करने में सफलता पाई।

दूसरी ओर MITB लैडर मैच में जगह बनाने के लिए ज़ोई स्टार्क को नटालिया की चुनौती से पार पाना था। पूर्व डीवाज़ चैंपियन, नटालिया ने अपने अनुभव की मदद से मैच में बढ़त बनाने की कोशिश की लेकिन इस बीच रेफरी की नज़रों से बचकर ट्रिश स्ट्रेटस ने नटालिया पर हमला कर दिया, जिसका फायदा उठाकर स्टार्क ने जीत हासिल की। इस हार के बाद नटालिया ने एक ट्वीट कर अपनी निराशा व्यक्त की है।

WWE सुपरस्टार Zelina Vega पहले ही विमेंस लैडर मैच में जगह बना चुकी हैं

बैकी लिंच और ज़ोई स्टार्क के अलावा ज़ेलिना वेगा भी विमेंस Money in the Bank लैडर मैच में प्रवेश पा चुकी हैं। उन्होंने पिछले हफ्ते WWE SmackDown में लेसी एवंस पर धमाकेदार जीत दर्ज कर MITB लैडर मैच में जगह बनाई थी।

बैकी और ज़ोई स्टार्क इस समय कट्टर दुश्मन हैं, इसलिए वो एक-दूसरे को जीत हासिल करने से वंचित रखना चाहेंगी। वहीं वेगा को काफी अच्छा पुश मिल रहा है, इसलिए उन्हें जीत की प्रबल दावेदार के रूप में देखा जाना गलत नहीं होगा।

इसके अलावा मीचीन, बेली, शॉट्ज़ी और इयो स्काई को भी विमेंस लैडर मैच में जगह बनाने का मौका मिलेगा। ये बेहद चौंकाने वाली बात है कि अभी तक ऐसी एक भी रेसलर को विमेंस लैडर मैच में जगह नहीं मिली है, जो पहले भी मिस Money in the Bank बन चुकी हो।

