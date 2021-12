"रिंग में एक दिन मुलाकात जरूर होगी"- बैकी लिंच ने WWE से एक दिन पहले निकाले गए रेसलर को लेकर दी प्रतिक्रिया

WWE ने सुपरस्टार टोनी स्टॉर्म (Toni Storm) को रिलीज कर दिया है। उनके रिलीज के तुरंत बाद रॉ (Raw) विमेंस चैंपियन बैकी लिंच (Becky Lynch) ने अपनी प्रतिक्रिया दी। बैकी लिंच ने उम्मीद जताई कि एक दिन रिंग में उनकी मुलाकात टोनी स्टॉर्म के साथ जरूर होगी। रिपोर्ट के अनुसार टोनी ने खुद WWE से रिलीज की मांग की थी। टोनी स्टॉर्म की राइवलरी इस समय स्मैकडाउन (SmackDown) में शार्लेट फ्लेयर (Charlotte Flair) के साथ चल रही थी।

WWE ने टोनी स्टॉर्म को रिलीज कर सभी को चौंका दिया

पिछले हफ्ते SmackDown के एपिसोड में शार्लेट फ्लेयर और टोनी स्टॉर्म के बीच चैंपियनशिप मैच हुआ था। फ्लेयर ने शानदार मैच में टोनी को हराकर चैंपियनशिप डिफेंड की थी। टोनी स्टॉर्म ने इस मैच में जबरदस्त प्रदर्शन किया था। WWE द्वारा टोनी को पिछले कुछ महीनों से पुश दिया जा रहा था। अचानक उनके रिलीज होने की खबर से सभी हैरानी में पड़ गए। अभी तक उनके रिलीज को लेकर कोई बड़ी जानकारी सामने नहीं आई है।

बैकी लिंच और टोनी स्टॉर्म का मुकाबला WWE रिंग में कभी नहीं हुआ। इस समय भी दोनों अलग-अलग ब्रांड में है। बैकी लिंच ने जरूर ये कह दिया कि फ्यूचर में रिंग में मुलाकात जरूर होगी। बैकी लिंच ने टोनी स्टॉर्म की तस्वीर अपने इंस्टाग्राम स्टोरी पर शेयर की और "I hope we meet in the ring one day" कैप्शन लिखा।

बैकी लिंच की इंस्टाग्राम स्टोरी

टोनी स्टॉर्म अब WWE रिंग में नजर नहीं आएंगी। बैकी लिंच का शानदार प्रदर्शन रेड ब्रांड में जारी है। टोनी स्टॉर्म ने अभी तक अपने रिलीज को लेकर कोई भी बात नहीं कही है। WWE द्वारा भी रिलीज किए जाने की वजह नहीं बताई गई है।

Also Read Article Continues below

Day 1 पीपीवी में कुछ दिन बाद बैकी लिंच का मुकाबला लिव मॉर्गन के साथ होगा। दोनों के बीच Raw विमेंस चैंपियनशिप मैच देखने को मिलेगा। इस मैच का फैंस बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। दोनों के बीच कुछ हफ्ते पहले भी मैच हुआ था। बैकी लिंच ने अपनी चैंपियनशिप इस मैच में डिफेंड कर ली थी। अब फैंस को जल्द ही एक और शानदार मुकाबला देखने को मिलेगा।

Edited by PANKAJ