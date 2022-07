"John Cena और The Rock के साथ फिल्म में काम करना चाहती हूँ", WWE Superstar ने हॉलीवुड में जाने की जताई इच्छा

The Rock and John Cena: WWE में सफलता हासिल करने के बाद द रॉक (The Rock) और जॉन सीना (John Cena) ने हॉलीवुड में कदम रखा। उन्हें हॉलीवुड में भी सफलता मिली और वो लगातार फिल्में बनाते जा रहे हैं। कई अन्य सुपरस्टार्स भी WWE के बाहर अपना बड़ा नाम बनाने में सफल रहे हैं। हाल ही में बियांका ब्लेयर (Bianca Belair) ने भी हॉलीवुड में जाने और WWE दिग्गजों के साथ काम करने की इच्छा जताई है।

WWE की मौजूदा चैंपियन बियांका ब्लेयर ने हॉलीवुड में जाने की जताई इच्छा

बियांका ब्लेयर ने एक इंटरव्यू में बताया कि वो हॉलीवुड की स्क्रीन पर नजर आना चाहती हैं। वो द रॉक और जॉन सीना के साथ फिल्म में भी काम करना पसंद करेंगी। मौजूदा Raw विमेंस चैंपियन इस समय WWE की सबसे बड़ी सुपरस्टार्स में से हैं। उनके पास हॉलीवुड में जाने और एक्टिंग करने की क्षमता है।

WWE के मौजूदा सुपरस्टार्स ने हॉलीवुड में जाने की इच्छा जताई है और अब ब्लेयर उनमें से एक बन गई हैं। दरअसल, रोमन रेंस और साशा बैंक्स पहले हॉलीवुड में नजर आ चुके हैं और आगे भी वो अपने एक्टिंग करियर की ओर ध्यान देने के बारे में बात कर चुके हैं। अब ब्लेयर ने बताया है कि WWE में काम करने के बाद वो एक्टिंग करना पसंद करेंगी।

हाल ही में Fightful.com के शॉन रॉस सैप में बियांका ब्लेयर से बातचीत की। इसी दौरान उनसे कई सवाल किए गए और उन्होंने यहां हॉलीवुड में काम करने की संभावनाओं को लेकर बात की। उन्होंने कहा,

"मैं अभी एक WWE सुपरस्टार हूँ और मुझे यह करना पसंद है। मैं इसे आगे भी इसी तरह से जारी रखना चाहती हूँ और देखना चाहती हूँ कि मैं WWE में कहाँ तक अपनी विरासत को कायम करती हूँ लेकिन जरूर मुझे हॉलीवुड की स्क्रीन्स पर आना है और मैं शायद वहां सुपरहीरो का किरदार निभाना पसंद करूंगी। शायद मुझे द रॉक या जॉन सीना के साथ एक दिन फिल्म में काम करने का मौका मिल जाए। यह मेरे लिए सपना सच होने की तरह होगा।"

आप नीचे उनका पूरा इंटरव्यू देख सकते हैं:

