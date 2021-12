WWE चैंपियन बिग ई साल 2021 का अंत अपनी "सेंचुरी" के साथ करेंगे, 2 दिन बाद अपने करियर में बड़ा इतिहास रचेंगे

सितंबर में इस साल बिग ई (Big E) ने WWE चैंपियनशिप हासिल की थी। सिंगल सुपरस्टार के रूप में बिग ई ने अब WWE में अपना प्रभुत्व भी जमा लिया है। आपको बता दें अपने करियर में बिग ई ने पहली बार WWE चैंपियनशिप हासिल की है। WWE चैंपियन के रूप में बिग ई अब जबरदस्त उपलब्धि भी हासिल कर लेंगे। इस साल का अंत बिग ई खास अंदाज में करेंगे क्योंकि दो दिन बाद वो अपनी सेंचुरी पूरी कर लेंगे। यानी की WWE चैंपियन के रूप में बिग ई को 100 दिन पूरे हो जाएंगे।

WWE Day पीपीवी में बिग ई का होगा बहुत बड़ा मुकाबला

WWE में बिग ई का करियर बहुत लंबा रहा। टैग टीम में बहुत सफलता बिग ई ने हासिल की। फैंस की हमेशा बिग ई को सिंगल पुश देने की मांग रही थी। WWE ने भी पिछले साल के अंत में फैंस की इच्छा पूरी कर दी। WWE ने न्यू डे को अलग कर दिया और बिग ई को सिंगल पुश देना शुरू कर दिया।

बिग ई ने इस साल Money in the Bank ब्रीफेकस हासिल किया था। सितंबर में Raw के एपिसोड में बिग ई ने Money in the Bank ब्रीफकेश को बॉबी लैश्ले के ऊपर कैश-इन कर दिया था। बिग ई ने बॉबी लैश्ले को हराकर अपने करियर में पहली बार WWE चैंपियनशिप हासिल की थी। बिग ई का चैंपियनशिप रन अभी तक शानदार रहा है और वो कई बार इसे डिफेंड कर चुके हैं।

WWE ने अगले साल भी बिग ई के लिए बड़ा प्लान तैयार किया होगा। बिग ई का WWE चैंपियनशिप रन अभी लंबा चलेगा। 1 जनवरी, 2022 को WWE का अगला पीपीवी Day 1 होगा। बिग ई इस पीपीवी में WWE चैंपियनशिप को सैथ रॉलिंस, केविन ओवेंस और बॉबी लैश्ले के खिलाफ डिफेंड करेंगे। बिग ई को इस बार कड़ी चुनौती मिलेगी और ये बात वो खुद कह चुके हैं। फैंस चाहेंगे कि बिग ई का चैंपियनशिप रन अभी लंबा चले। कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि बिग ई और सैथ रॉलिंस की राइवलरी आगे भी जारी रहेगी।

