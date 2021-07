WWE जल्द कर सकती है बड़े टूर्नामेंट की शुरुआत, दिग्गज सुपरस्टार्स लेंगे हिस्सा?

WWE जल्द ही क्वीन ऑफ द रिंग (Queen of the Ring) टूर्नामेंट को लेकर आ सकता है। कुछ महीनों में इसकी शुरुआत देखने को मिल सकती है। The Mat Men Podcast के एंड्रू जारियन ने बताया कि WWE के सबसे पहले Queen of the Ring टूर्नामेंट की शुरुआत 8 अक्टूबर के स्मैकडाउन (SmackDown) के एपिसोड से होगी।

इस समय जानकारी नहीं है कि इस प्रतियोगिता में कितनी विमेंस सुपरस्टार्स शामिल रहने वाली हैं और कितने हफ्तों तक यह टूर्नामेंट चलने वाला है। WWE में पहली बार यह इवेंट हो सकता है और ऐसे में बैकी लिंच, शार्लेट फ्लेयर या साशा बैंक्स जैसी टॉप विमेंस स्टार्स को प्रतियोगिता का हिस्सा बनाया जा सकता है।

WWE अक्टूबर के महीने में Queen of the Ring टूर्नामेंट को लाने की प्लानिंग कर रहा है

अगर यह तारीख नहीं बदलती है तो प्रतियोगिता की शुरुआत WWE के इस साल होने वाले ड्राफ्ट के साथ हो सकती है। Raw और SmackDown ब्रांड के क्वालीफायर्स के विजेताओं को आमने-सामने लाकर किसी पीपीवी में फाइनल्स का आयोजन किया जा सकता है। इसके अलावा एंड्रू जारियन ने बताया कि वो आज ही इसकी तारीख का भी ऐलान कर देंगे।

इस आर्टिकल को लिखने के समय तक कोई भी जानकारी सामने नहीं आई है। देखा जाए तो टूर्नामेंट का आयोजन अक्टूबर के महीने में हो रहा है और इसी समय Clash of Champions का आयोजन भी WWE में देखने को मिलता है। ऐसे में बड़े इवेंट में फाइनल देखने को मिल सकता है।

WWE में काफी समय से King of the Ring टूर्नामेंट का आयोजन किया जा रहा था और इस प्रतियोगिता की वजह से कई सारे सुपरस्टार्स का करियर बदला है। अबतक विमेंस स्टार्स के लिए कभी Queen of the Ring जैसे टूर्नामेंट का आयोजन नहीं हुआ है। ऐसे में पहली बार इसे लाकर WWE बड़ा इतिहास बना सकता है। WWE नई स्टार्स को आगे लाने के लिए और उन्हें पुश देने के लिए Queen of the Ring का आयोजन कर सकता है।

आपको बता दें कि इस समय Raw और SmackDown में कई प्रतिभाशाली विमेंस सुपरस्टार्स मौजूद हैं और उनके लिए यह टूर्नामेंट काफी अच्छा साबित हो सकता है। इसके अलावा NXT विमेंस सुपरस्टार्स को भी अपना टैलेंट दिखाने का मौका इसके जरिए मिल सकता है।

Edited by मयंक मेहता