WWE Night of Champions में धमाकेदार टाइटल मैच से पहले Roman Reigns के भाई ने गुप्त संदेश देकर फैंस को चौंकाया

Solo Sikoa: WWE Night of Champions का आयोजन 27 मई को सऊदी अरब में होगा। इस शो के आयोजन में अब ज्यादा समय नहीं बचा है। शो से पहले सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) ने अब एक खास संदेश दिया है।

Night of Champions में सोलो सिकोआ और रोमन रेंस का मुकाबला केविन ओवेंस और सैमी ज़ेन के साथ होगा। ये अनडिस्प्यूटेड WWE टैग टीम चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। फैंस इस मुकाबले का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ब्लडलाइन में इस समय फूट भी चल रही है। द उसोज़ से रोमन बहुत गुस्से में है। लगातार दो हफ्ते से उनका गुस्सा फैंस को देखने को मिल रहा है।

सोलो सिकोआ ने ट्विटर पर In the deep end with the sharks लिखा। साथ ही साथ उन्होंने ब्लड का इमोजी भी बनाया।

Solo @WWESoloSikoa In the deep end with the sharks.🩸

आपको बता दें गहरे अंत का मतलब एक कठिन स्थिति है, जो मौजूदा समय में सोलो सिकोआ में है। वहीं दूसरी ओर शार्क सबसे खतरनाक होती हैं, जब उसे पानी में खून की गंध आती है। रोमन रेंस और उसोज़ के बीच इस समय जो चल रहा है उससे आने वाले समय में सिकोआ को एक कठोर निर्णय लेना पड़ सकता है।

क्या WWE Night of Champions में Roman Reigns टैग टीम चैंपियन बन पाएंगे?

पिछले हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में सैमी ज़ेन और केविन ओवेंस से रोमन रेंस कुछ कह रहे थे लेकिन इससे पहले पीछे से उसोज़ ने आकर मौजूदा अनडिस्प्यूटेड टैग टीम चैंपियंस पर अटैक कर दिया था। इस बात से रेंस बहुत गुस्से में दिखे। जब वो पीछे मुड़कर जाने लगे तो सिकोआ से भी टकरा गए। हालांकि मामला ज्यादा आगे नहीं बढ़ा और रेंस वहां से चले गए। मेन इवेंट में भी द उसोज़ को LWO के खिलाफ हार का सामना करना पड़ा था। केविन और सैमी की वजह से उन्हें हार मिली। Night of Champions में अब फैंस को मजा आएगा। वहां उसोज़ की वजह से रेंस और सिकोआ की हार हो सकती है। ऐसा हुआ तो फिर ट्राइबल चीफ का गुस्सा और बढ़ जाएगा।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes