WWE दिग्गज ने Jey Uso के साथ SummerSlam मुकाबले से पहले Roman Reigns के भाई को साइन करने का आग्रह कर चौंकाया

Booker T: हॉल ऑफ फेमर बुकर टी (Booker T) के अनुसार अनोआ'ई परिवार के एक और सदस्य को WWE रोस्टर में शामिल होना चाहिए। उन्होंने यह बात जैकब फाटू (Jacob Fatu) को लेकर कही है।

Night of Champions 2023 में जिमी उसो द्वारा रोमन रेंस पर हमला करने के बाद ब्लडलाइन अब civil war में है। Money in the Bank में जे उसो और जिमी उसो ने एक टैग टीम मैच में द ट्राइबल चीफ और सोलो सिकोआ को हराया। हाई-प्रोफाइल शो के दौरान तीन सालों में पहली बार रेंस को पिन किया गया था।

SmackDown के एपिसोड में सिकोआ और रेंस ने जिमी उसो की हालत खराब कर दी थी। इसके बाद जे उसो ने रोमन रेंस टाइटल मैच के लिए चुनौती पेश की। SummerSlam 2023 में अब दोनों के बीच मैच होगा। इस ट्राइबल कॉम्बैट शोडाउन से पहले बुकर टी ने अनोआ'ई परिवार के एक अन्य सदस्य, रेंस और द उसोज़ के चचेरे भाई जैकब फाटू की प्रशंसा की। 58 वर्षीय ने अपने हॉल ऑफ फेम पॉडकास्ट पर बताया कि फाटू उनके परिवार के सदस्यों के साथ WWE में हैं।

मुझे फाटू के साथ काम करने का मौका मिला, आप जानते हैं, थोड़े समय के लिए। और मुझे वो पसंद है, यह लड़का अगले स्तर का है। वह अगले स्तर की प्रतिभा है। वह WWE है। उसे दुनिया के सर्वश्रेष्ठ लोगों के साथ काम करना चाहिए क्योंकि वह इस समय इंडी सीना पर सर्वश्रेष्ठ प्रतिभाओं में से एक है जिसे चुना नहीं गया था। मैं इस युवा व्यक्ति के दिमाग में जाना चाहता हूं और उसे उस स्थान तक ले जाने का प्रयास करना चाहता हूं क्योंकि मुझे वास्तव में ऐसा लगता है कि वह दुनिया के सबसे बड़े मंच पर प्रभाव डालेगा। फैंस कहेंगे, 'हे भगवान! वह आखिरकार यहां है। तो, आइए देखें कि फ्यूचर में जैकब फाटू क्या करने वाले हैं।

क्या WWE SummerSlam 2023 में फैंस को मिलेगा तोहफा?

जैकब फाटू WWE में आकर द ब्लडलाइन को ज्वाइन कर सकते हैं। सोचिए अगर SummerSlam 2023 में उनका डेब्यू करा दिया गया तो क्या होगा। जे उसो के खिलाफ रोमन रेंस की मदद वो कर सकते हैं।