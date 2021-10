ब्रे वायट को फैन ने WWE में आकर रोमन रेंस को चुनौती देने की मांग कर चौंकाया, दिग्गज ने दिया मजेदार जवाब

WWE से रिलीज किए गए ब्रे वायट (Bray Wyatt) इस समय लगातार सोशल मीडिया पर एक्टिव है। एक फैन ने हाल ही में ब्रे वायट से खास सवाल पूछा और उन्होंने तगड़ा जवाब इसका दिया। एक फैन ने वायट से प्रार्थना करते हुए WWE में वापसी कर यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस (Roman Reigns) को चुनौती देने को कहा। वायट ने भी बिना देर किए हुए इसका मजेदार जवाब दे दिया।

WWE ने कुछ महीने पहले ब्रे वायट को कंपनी से रिलीज कर दिया था

बजट में कमी के कारण कुछ महीने पहले WWE ने ब्रे वायट को रिलीज कर दिया था। इस वीकेंड वायट का नॉन कम्पीट क्लाज खत्म हो जाएगा। इसके बाद वो किसी कंपनी में जल्द ही एंट्री करेंगे। वायट ने हाल ही में ट्वीट के जरिेए कहा था कि नॉन कम्पीट क्लाज खत्म होने में सिर्फ दो दिन बचे है। फैन ने इसी बात पर WWE में वापसी कर रेंस को चुनौती देने की बात कही। सबसे बड़ी बात फैन ने कही कि वायट को रेंस को Survivor Series के लिए चुनौती देनी चाहिए। ब्रे वायट ने साल 2004 की ऐतिहासिक वार मूवी ट्राय का एक क्लिप शेयर किया। वायट ने इसके जरिए जवाब दिया "Is there no one else?"।

Rakesh honest @Officia20470910 @WWEBrayWyatt Fiend come back in wwe and challenge Roman reigns for universal championship at survivor series @WWEBrayWyatt Fiend come back in wwe and challenge Roman reigns for universal championship at survivor series https://t.co/zEeKB7r2NV

Windham @Windham6 2 more days 2 more days

रोमन रेंस का WWE रन पिछले एक साल से शानदार चल रहा है। ये नहीं भूलना चाहिए कि रोमन रेंस से पहले यूनिवर्सल चैंपियनशिप ब्रे वायट के पास थी। पिछले साल SummerSlam 2020 में रोमन रेंस ने वापसी कर ब्रे वायट और ब्रॉन स्ट्रोमैन के ऊपर हमला किया था। इस पीपीवी में ब्रे वायट ने ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी। रेंस ने हील टर्न लिया था और पॉल हेमन भी उनके साथ आ गए थे।

WWE Payback 2020 में इसके बाद रेंस ने द फीन्ड और ब्रॉन स्ट्रोमैन को हराकर यूनिवर्सल चैंपियनशिप अपने नाम की। तब से लेकर अभी तक रेंस का ये रन बहुत ही शानदार चल रहा है। ब्रे वायट अब किस कंपनी में वापसी करेंगे ये किसी को नहीं पता है। जल्द ही वो वापसी करेंगे ये बात तय है। खुद ब्रे वायट ने ट्विटर के जरिए इसके संकेत दे दिए है।

