'अब मैं WWE का फेस Superstar हूं' - Roman Reigns के दुश्मन ने खुद को कंपनी का फेस बताकर ट्राइबल चीफ पर तंज़ कसा

Roman Reigns: रोमन रेंस (Roman Reigns) लंबे समय से WWE के टॉप सुपरस्टार्स में से एक बने रहे हैं और उन्हें कंपनी का फेस सुपरस्टार होने की संज्ञा दी जाती है। मगर अब कोडी रोड्स (Cody Rhodes) ने दावा किया है कि अब ट्राइबल चीफ नहीं बल्कि वो कंपनी के फेस सुपरस्टार हैं।

Sports Illustrated को दिए इंटरव्यू में रोड्स से सवाल पूछा गया था कि चैंपियन बनने की स्थिति में उनपर कितना दबाव होगा। इसका जवाब देते हुए द अमेरिकन नाइटमेयर ने कहा:

"मेरा जवाब काफी अजीब लग सकता है, लेकिन मैं स्पष्ट रूप से कहूं तो कंपनी का फेस होने में ज्यादा दबाव महसूस नहीं होना चाहिए। मुझे लगता है कि पिछले 4 महीनों से मैं WWE के फेस सुपरस्टार होने कि भूमिका निभा रहा हूं। रोमन रेंस किसी पार्ट-टाइम शेड्यूल के तहत काम नहीं कर रहे बल्कि वो एक फुल-टाइम सुपरस्टार हैं और अब भी चैंपियन हैं, लेकिन इवेंट्स को खास बनाने का काम मैं करता हूं।"

द अमेरिकन नाइटमेयर ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा:

"मैं Hell in a Cell के समय चोटिल था, लेकिन उस दौरान मुझे कंपनी का फेस होने का एहसास हुआ। ऐसा शायद इसलिए हो रहा है क्योंकि WWE मुझे एक नए सुपरस्टार के रूप में देख रही है और वो द अमेरिकन नाइटमेयर को सभी जगहों पर दिखाते हैं। मगर मैं इतना जरूर कहना चाहूंगा कि ऑडियन्स बटोरने के मामले में हम कई यादगार इवेंट्स का हिस्सा रहे हैं।"

क्या WWE WrestleMania 39 में Roman Reigns को हरा पाएंगे Cody Rhodes?

पिछले करीब ढाई सालों में जॉन सीना, ब्रॉक लैसनर और गोल्डबर्ग समेत कई दिग्गज सुपरस्टार्स भी Roman Reigns को हराने में नाकाम रहे हैं। अब ट्राइबल चीफ के सामने WrestleMania 39 में कोडी रोड्स की चुनौती होगी। उन्होंने Out of the Character पॉडकास्ट पर रेंस के खिलाफ मैच पर चर्चा करते हुए कहा:

"एक समय पर मुझसे ये सवाल जरूर किया जाना था कि आखिर मुझे इस टास्क के लिए क्यों चुना गया है। मैं सच कहूं तो मैं सभी चीज़ों को उस रूप में देखना पसंद करता हूं कि मैं एक रेसलर के तौर पर क्या कर सकता हूं और उन चुनौतियों को स्वीकार करता हूं, जिन्हें लोग असंभव मानते हैं। अगर किसी को मेरी काबिलियत पर शक है तो मेरे पिछले 7 सालों के प्रदर्शन को उठाकर देख लीजिए।"

