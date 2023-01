WWE Raw में मौजूदा चैंपियन ने दिग्गज John Cena के ऊपर कसा तंज, WrestleMania 39 में ड्रीम मैच को किया टीज

John Cena: WWE WrestleMania 39 में जॉन सीना (John Cena) का मैच होगा या नहीं ये अभी किसी को पता नहीं है। इस समय की स्थिति को देखते हुए लग रहा है कि उनकी एंट्री मेनिया में जरूर होगी। रॉ (Raw) के इस हफ्ते के एपिसोड में यूएस चैंपियन ऑस्टिन थ्योरी (Austin Theory) ने जो बात कही उसे सुनकर आप चौंक जाएंगे। उन्होंने सीना के साथ अपने मैच को टीज किया।

कई रिपोर्ट्स में कहा गया है कि WrestleMania 39 में जॉन सीना का मुकाबला ऑस्टिन थ्योरी और लोगन पॉल के साथ होगा। पिछले साल 30 दिसंबर को हुए SmackDown के एपिसोड में जॉन सीना एक्शन में नज़र आए थे। सीना और केविन ओवेंस का मुकाबला रोमन रेंस और सैमी ज़ेन के साथ हुआ था। सीना और ओवेंस की इस मैच में जीत हुई थी। मैच खत्म होने के बाद जॉन ने कहा था कि वो साल 2023 में भी रिंग में एंट्री करेंगे।

WWE दिग्गज John Cena को लेकर आई प्रतिक्रिया

Raw में इस हफ्ते ऑस्टिन थ्योरी का सैगमेंट हुआ। थ्योरी रिंग में आए और उन्होंने "The Champ is here" कहा। अब आप जानते होंगे कि ऐसा कौन कहता है। ये हमेशा सीना रिंग में आने के बाद कहते हैं। थ्योरी ने इसके जरिए सीना के साथ मैच टीज कर दिया है।

थ्योरी की राइवलरी इस समय सैथ रॉलिंस के साथ चल रही है। वैसे अब बॉबी लैश्ले भी इसमें शामिल हो गए है। उन्होंने इस हफ्ते वापसी कर थ्योरी के ऊपर अटैक किया। WWE का अगला बड़ा इवेंट Royal Rumble होगा। 28 जनवरी को इसका आयोजन होगा। फैंस इस शो का बेसब्री से इंतजार कर रहे हैं। ऑस्टिन थ्योरी शायद इस इवेंट में अपनी यूएस चैंपियनशिप डिफेंड करेंगे। ऐसा लग रहा है कि रॉलिंस और लैश्ले के खिलाफ ही उनका मुकाबला होगा।

ऑस्टिन थ्योरी इससे पहले कई बार जॉन सीना के साथ अपने ड्रीम मैच की बात कह चुके हैं। WrestleMania 39 में अगर थ्योरी का मुकाबला सीना के साथ होगा तो मजा आएगा। थ्योरी के करियर का ये सबसे बड़ा मैच होगा।

