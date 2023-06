'एक दिन शायद हमारा मैच जरूर होगा' - WWE हॉल ऑफ फेमर ने रिटायर होने से पहले एक बार फिर John Cena को ललकारा

John Cena: ऐज (Edge) ने अपने WWE करियर में कई जनरेशन के सुपरस्टार्स का सामना किया है, लेकिन जॉन सीना (John Cena) उनके सबसे स्पेशल अपोनेंट्स में से एक रहे हैं। रेटेड-आर सुपरस्टार अब रिटायरमेंट के करीब आते जा रहे हैं, लेकिन उन्होंने एक हालिया इंटरव्यू में John Cena के खिलाफ मैच लड़ने की इच्छा जताई है।

ऐज पहले भी जॉन के खिलाफ मैच की मांग कर चुके हैं, लेकिन द चैम्प अपने हॉलीवुड प्रोजेक्ट्स में काफी व्यस्त रहते हैं। अब WWE के यूट्यूब चैनल पर ऐज ने एक बार फिर एक बार फिर 16 बार के वर्ल्ड चैंपियन को चुनौती देते हुए कहा:

"एक दिन शायद हमारा मैच जरूर होगा। मैं नहीं जानता कि ये कब होगा।"

साल 2006 में John Cena और ऐज के बीच दुश्मनी बड़े आकर्षण का केंद्र बनी थी। इस स्टोरीलाइन की शुरुआत तब हुई जब रेटेड-आर सुपरस्टार ने जॉन पर Money in the Bank कॉन्ट्रैक्ट कैश-इन कर WWE चैंपियनशिप जीती थी। उसके बाद उनके कई मैच हुए, लेकिन उनकी आखिरी वन-ऑन-वन भिड़ंत 2010 में आई जहां एक Raw एपिसोड में ऐज विजयी रहे थे।

WWE में RVD नहीं चाहते थे कि John Cena के खिलाफ मैच में Edge उनकी मदद करें

साल 2006 में RVD मिस्टर Money in the Bank बने थे और ऐलान किया कि वो One Night Stand 2006 में जॉन सीना के खिलाफ WWE चैंपियनशिप के लिए कैश-इन करेंगे। वो मैच धमाकेदार रहा, लेकिन अंतिम क्षणों में ऐज ने इंटरफेयर कर जॉन को स्पीयर लगा दिया था। मगर RVD क्लीन तरीके से जीत दर्ज करना चाहते थे।

इस संबंध में RVD ने एक हालिया इंटरव्यू में कहा:

"मुझे याद है कि मैं ऐज द्वारा बाहर आकर मेरी मदद ना करने की कामना कर रहा था। वो शायद मेरा अहंकार बोल रहा था। मैं शायद सोच रहा था कि, 'मुझे जॉन सीना के खिलाफ क्लीन जीत मिलनी चाहिए थी।' मुझे मदद की जरूरत नहीं थी क्योंकि मेरा किरदार चरम पर था और पूरे शो का भार अपने कंधों पर उठाया हुआ था। ये एक चौंकाने वाला विषय है कि जब आप खुश होते हैं तो आपका दिमाग, शरीर और आत्मा एक ही ढंग से काम करने लगते हैं।"

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes