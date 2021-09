बॉबी लैश्ले के WWE चैंपियनशिप हारने के बाद खुश हुआ उनका पूर्व साथी, ट्वीट कर दिया बहुत बड़ा बयान

WWE में द हर्ट बिजनेस ने करीब एक साल तक काफी नाम कमाया। बॉबी लैश्ले (Bobby Lashley), MVP, शैल्टन बेंजामिन (Shelton Benjamin) और सेड्रिक एलेक्जेंडर (Cedric Alexander) ने साथ में काम किया। कुछ समय पहले शैल्टन और सेड्रिक इस ग्रुप से अलग हो गए थे। इस दौरान काफी बवाल हुआ। इसके बाद बॉबी लैश्ले का WWE चैंपियनशिप रन शानदार रहा। इस हफ्ते रॉ (Raw) में बिग ई (Big E) ने लैश्ले का चैंपियनशिप रन खत्म किया। अब इस बात पर बॉबी लैश्ले के पूर्व साथी सेड्रिक ने उनका मजाक बनाया है। बॉबी लैश्ले की हार से ये सुपरस्टार खुश नजर आया।

WWE सुपरस्टार सेड्रिक एलेक्जेंडर ने किया ट्वीट

WWE Raw के मेन इवेंट में इस हफ्ते बॉबी लैश्ले और रैंडी ऑर्टन के बीच चैंपियनशिप मैच हुआ था। इस मैच में बॉबी लैश्ले ने अपनी चैंपियनशिप डिफेंड कर ली। मैच के बाद लैश्ले ने रैंडी ऑर्टन को एनाउंस टेबल पर पटका लेकिन इस दौरान उनके पैर में चोट लग गई। इसका पूरा फायदा बिग ई ने उठाया। बिग ई ने आकर लैश्ले के ऊपर मनी इन द बैंक ब्रीफकेस कैश इन कर दिया। बिग ई ने अपने करियर में पहली बार WWE चैंपियनशिप हासिल की।

सेड्रिक एलेक्जेंडर ने ट्विटर पर कहा कि अगर हर्ट बिजनेस के चारों सदस्य साथ रहते तो बॉबी लैश्ले WWE चैंपियनशिप नहीं हारते। सेड्रिक ने ट्विटर पर GIF पोस्ट कर "If only you had some backup" लिखा। इसका मतलब है कि हर्ट बिजनेस के चारों सदस्यों को इसमें सेड्रिक ने जोड़ा। सेड्रिक इस दौरान खुश नजर आए होंगे क्योंकि बॉबी लैश्ले और MVP ने ही उन्हें धोखा दिया था।

If only you had some backup pic.twitter.com/WmdFlq6f7E — PRIME Alexander (@CedricAlexander) September 14, 2021

WWE Raw में इस फैक्शन ने जबरदस्त काम किया। साल 2020 में द हर्ट बिजनेस में शैल्टन बेंजामिन और सेड्रिक एलेक्जेंडर आए थे। इस साल की शुरूआत में ये दोनों ग्रुप से अलग हो गए थे। हर्ट बिजनेस का अभी भी नाम है लेकिन सिर्फ लैश्ले और MVP ही इसमें शामिल है।

बिग ई ने इस बार इतिहास रच दिया। बिग ई काफी लंबे समय से WWE में काम कर रहे हैं और पहली बार उन्होंने ये चैंपियनशिप हासिल की। जीत के बाद रिंग में कोफी किंग्सटन और जेवियर वुड्स भी नजर आए। दोनों ने बिग ई को गले लगाया।

Edited by मयंक मेहता