फीमेल WWE सुपरस्टार ने रोमन रेंस के ऊपर निकाला गुस्सा, SummerSlam में जॉन सीना को सपोर्ट करने की बात कही

रोमन रेंस (Roman Reigns) ने हाल ही में एक पोस्ट लिखी थी और अब इस पर काफी विवाद छिड़ गया है। WWE सुपरस्टार बेली (Bayley) इससे काफी गुस्से में नजर आईं और उन्होंने समरस्लैम (SummerSlam) में जॉन सीना (John Cena) को सपोर्ट करने की बात कही। बेली ने रेंस के कमेंट का स्क्रीनशॉट पोस्ट किया और इस पर "That’s it…He’s done for!!!!!!!!!!!!! And now I’m #TeamCena" लिखा। SummerSlam में रोमन रेंस और जॉन सीना के बीच यूनिवर्सल चैंपियनशिप मैच होने वाला है।

WWE सुपरस्टार बेली ने दिया बहुत बड़ा बयान

पिछले साल Payback में रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी। आज तक रोमन रेंस को कोई नहीं हरा पाया। रेंस ने कई दिग्गजों को हराकर ये चैंपियनशिप डिफेंड की। रेंस के पास अब सीना की चुनौती होगी। सीना के पास इस समय काफी अच्छा मोमेंटम है क्योंकि फैंस उनका जबरदस्त सपोर्ट कर रहे हैं।

रोमन रेंस ने कहा कि पिछले एक साल से उनके अलावा किसी ने WWE में अच्छा परफॉर्म नहीं किया और वो सर्वश्रेष्ठ रहे। रेंस ने अपने कमेंट में बेली का जिक्र भी किया था। इस बात से अब बेली काफी गुस्से में नजर आईं। बेली ने कोरोना महामारी के दौरान WWE में बहुत अच्छा प्रदर्शन किया था। कुछ महीने पहले इंजरी के कारण वो 9 महीने के लिए रिंग से बाहर हो गईं।

SummerSlam में इस बार जॉन सीना इतिहास रच सकते हैं। अगर वो रेंस को हरा देंगे तो फिर 17वीं बार चैंपियनशिप हासिल करेंगे। अभी तक रिक फ्लेयर के साथ वो बराबरी में शामिल हैं। सीना दावा कर चुके हैं कि इस बार नए यूनिवर्सल चैंपियन वो बनेंगे। इस हफ्ते ब्लू ब्रांड के एपिसोड में 26 मिनट का प्रोमो सैगमेंट रोमन रेंस और जॉन सीना के बीच चला था। सोशल मीडिया पर इस बात की काफी तारीफ हुई।

खैर बेली अब SummerSlam में जॉन सीना को सपोर्ट करेंगी। ये बात उन्होंने ट्विटर के जरिए कह दी। रेंस को जरूर इस बात से झटका लगा होगा। इससे पहले बेली ने हमेशा रेंस की तारीफ की लेकिन इस बार वो काफी गुस्से में नजर आईं। SummerSlam का आयोजन अगले हफ्ते होगा। देखना होगा कि जॉन सीना की चुनौती से कैसे रेंस पार पाएंगे।

