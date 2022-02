WWE दिग्गज ने वापसी कर Roman Reigns के साथ पहली बार मुकाबले के दिए संकेत, ट्विटर पर दी बड़ी प्रतिक्रिया

WWE दिग्गज द रॉक (The Rock) ने एक बार फिर अपनी वापसी टीज की। द रॉक ने संकेत दिए कि वापसी के बाद रोमन रेंस (Roman Reigns) के साथ उनका पहला मुकाबला होगा। रोमन रेंस और द रॉक के बीच ड्रीम मुकाबला सभी देखना चाहते हैं। इस मैच का इंतजार फैंस काफी बेसब्री से कर रहे हैं। दोनों सुपरस्टार्स ने भी एक-दूसरे के खिलाफ लड़ने की इच्छा जता दी। अब WWE ने जरूर इस मैच का प्लान तैयार किया होगा। शायद अगले साल रेसलमेनिया (WrestleMania) में इस मैच का आयोजन हो सकता है।

WWE दिग्गज द रॉक ने किया खास ट्वीट

Super Bowl में कुछ दिन पहले द रॉक ने अपना जलवा दिखाया था। द रॉक ने इस बार ट्विटर पर अपनी फेमस लाइन "The millions!" He dubbed it an "easter egg" का प्रयोग किया। इसके बाद उन्होंने "the MILLIONS with a *pause is coming soon" भी लिखा। आपने देखा होगा कि द रॉक जब अपनी फेमस लाइन बोलते हैं तो फिर pause का इस्तेमाल भी करते हैं। इसके बाद फैंस उस लाइन को बोलते हैं। अब इससे ये संकेत उन्होंने दे दिए कि वो जल्द ही वापसी करेंगे।

Dwayne Johnson @TheRock

Don’t worry…the MILLIONS with a *pause is coming soon…. 🏾 @Jamie_iovine brother that was a little “Easter egg” for you and the MILLIONS… 🤣Don’t worry…the MILLIONS with a *pause is coming soon…. @Jamie_iovine brother that was a little “Easter egg” for you and the MILLIONS… 🤣🎤Don’t worry…the MILLIONS with a *pause is coming soon…. 😉👊🏾

Royal Rumble 2015 में रोमन रेंस की जीत हुई थी। इस मैच में उनकी मदद करने द रॉक ने एंट्री की थी। द रॉक की वापसी कब होगी ये किसी को नहीं पता। हालांकि अब जल्द ही वो रिंग में एंट्री करेंगे इस बात की सभी उम्मीद जता रहे हैं। द रॉक ने कुछ दिन पहले कहा था कि वो अपने अंतिम मैच के लिए जरूर रिंग में एंट्री करेंगे। रोमन रेंस ने भी कहा था कि अगर द रॉक रिंग में आएंगे तो सबसे पहले वो उन्हें चुनौती देंगे।

बिजनेस के लिहाज से देखा जाए तो द रॉक और रोमन रेंस का मैच काफी बड़ा होगा। डेव मैल्टजर ने कुछ दिन पहले अपनी रिपोर्ट में कहा था कि अगले साल WWE WrestleMania में रोमन रेंस और द रॉक के बीच मुकाबला होगा। इसका मतलब साफ है कि WWE ने इन दोनों के बीच मैच का प्लान तैयार कर लिया है। रोमन रेंस भी जल्द ही अपनी प्रतिक्रिया दे सकते हैं।

