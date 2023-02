पूर्व WWE दिग्गज ने साल 2022 के सबसे बेहतरीन मैच का किया चुनाव, जानकार होगी हैरानी

WWE: पूर्व WWE दिग्गज डच मैंटेल (Dutch Mantell) ने हाल ही में आईसी चैंपियन गुंथर (Gunther) vs शेमस (Sheamus) मैच का साल 2022 में हुए सबसे बेहतरीन मैच के रूप में चुनाव किया। बता दें, गुंथर ने क्लैश एट द कैसल (Clash at the Castle) में शेमस के खिलाफ मैच में अपना आईसी टाइटल डिफेंड किया था और डच मैंटेल ने इस मैच को मास्टरपीस बताया है।

बता दें, शेमस यह मैच हारने की वजह से आईसी टाइटल जीतने का सपना पूरा नहीं कर पाए थे। हालांकि, इसके बावजूद भी उन्हें एरीना में मौजूद फैंस से स्टैंडिंग ओवेशन मिला था। डच मैंटेल हाल ही में SmackTalk पॉडकास्ट पर नज़र आए और इस दौरान उन्होंने Sportskeeda Wrestling Awards के लिए ड्रू मैकइंटायर vs शेमस को मैच ऑफ द ईयर चुना।

डच मैंटेल ने कहा-

"साल 2022 से? जब गुंथर ने शेमस के साथ मैच लड़ा था? मुझे वो सबसे ज्यादा पसंद आया था। मुझे यह मैच सादगी और खतरनाक एक्शन की वजह से काफी पसंद आया। लोग इस मैच की तारीफ कर रहे थे। और मैं शेमस को जानता हूं और मैंने गुंथर के बारे में सुना है। वो बुरा नहीं मानते हैं।"

WWE SmackDown में गुंथर ने अपनी टीम को दिलाई शानदार जीत

इस हफ्ते इम्पीरियम ने सिक्स-मैन टैग टीम मैच में ब्रॉन स्ट्रोमैन, रिकोशे और मैडकैप मॉस की टीम का सामना किया। बता दें, ये तीनों ही सुपरस्टार्स आईसी चैंपियनशिप मैच में इम्पीरियम लीडर गुंथर को हरा नहीं पाए थे। वहीं, इस हफ्ते SmackDown में हुए सिक्स-मैन टैग टीम मैच की बात की जाए तो इस मैच में गुंथर ने मैडकैप मॉस को पावरबॉम्ब देने के बाद पिन करते हुए अपनी टीम को जीत दिलाई थी।

बता दें, ड्रू मैकइंटायर रिंगसाइड से इस मैच पर अपनी नज़र बनाए हुए थे। इसके बाद वाइकिंग रेडर्स ने ड्रू मैकइंटायर पर हमला कर दिया था और जल्द ही, शेमस उन्हें बचाने आ गए थे। इस वजह से वहां ब्रॉल की स्थिति पैदा हो गई थी।

