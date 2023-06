"Roman Reigns का चैंपियनशिप हारना जल्दबाजी होगी"- WWE दिग्गज ने The Bloodline की स्टोरीलाइन को लेकर दिया बड़ा बयान

Roman Reigns: WWE स्मैकडाउन (SmackDown) के आखिरी एपिसोड में जे उसो (Jey Uso) ने रोमन रेंस (Roman Reigns) को धोखा देते हुए अपने भाई जिमी उसो (Jimmy Uso) का साथ दिया है। मनी इन द बैंक (Money in the Bank) में द उसोज़ (The Usos) vs रोमन रेंस और सोलो सिकोआ (Solo Sikoa) मैच होगा। डच मेंटल (Dutch Mantell) ने ब्लडलाइन (Bloodline) की स्टोरीलाइन पर बात करते हुए बड़ा बयान दिया।

Smack Talk के हालिया एपिसोड में पूर्व WWE मैनेजर डच मेंटल ने बताया कि अभी रोमन रेंस से चैंपियनशिप लेने का सही समय नहीं है। साथ ही उन्होंने दावा किया कि अगर उसोज़ में से कोई चैंपियन बनता है, तो इससे WWE को नुकसान होगा। उन्होंने कहा,

"मुझे लगता है कि अगर वो (Roman Reigns) द उसोज़ में से किसी एक के खिलाफ टाइटल गंवाते हैं, तो फिर यह जल्दबाजी होगी। वो (WWE) काफी ज्यादा रेटिंग्स गंवा बैठेंगे और पैसों के मामले में भी नुकसान होगा। मुझे लगता है कि वो इस चीज़ को आगे खींचने वाले हैं क्योंकि यह स्टोरीलाइन अभी भी काफी मनोरंजक है। यह अभी पुरानी नहीं हुई है। उन्होंने इस कहानी को फ्रेश और नया रखा है। यह उनकी सफलता का राज़ है क्योंकि हम और सभी फैंस यही सोच रहे हैं कि स्टोरीलाइन काफी ज्यादा अच्छी है।

WWE दिग्गज के अनुसार Roman Reigns की स्टोरीलाइन SummerSlam के बाद तक जारी रह सकती है

डच मेंटल ने बताया कि WWE शायद इस स्टोरीलाइन को SummerSlam के बाद भी जारी रखेगा। साथ ही उन्होंने बताया कि रोमन को सिंगल्स मैच के बजाय टैग टीम मैच में पिनफॉल से हारने के लिए बुक किया जा सकता है। उन्होंने कहा,

"द उसोज़ में से जो भी पहले रोमन रेंस का सामना करेगा, मुझे नहीं लगता है कि उनकी (उसोज़) जीत होगी। मुझे लगता है कि वो कहानी को SummerSlam के बाद तक खींचने वाले हैं क्योंकि वो इस एंगल को बहुत लंबे समय से जारी रख रहे हैं। जब तक आप रोमन रेंस को नहीं हरा देते, यह कहानी रोचक रहेगी। मेरे कहने का मतलब है कि उन्हें टैग टीम मैच में हराया जा सकता है। इससे जो भी उन्हें हराएगा, उसे फायदा होगा। हालांकि यह चीज़ बहुत जरुरी है कि वो किस स्टार के खिलाफ अपने टाइटल को गंवाते हैं।"

