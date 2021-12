Raw में इस हफ्ते ऐज का सैगमेंट विवादों के घेरे में आया, WWE दिग्गज ने लगाए कड़े आरोप

WWE रॉ (Raw) में इस हफ्ते The 'Cutting Edge' टॉक शो की वापसी हुई। ऐज (Edge) के इस शो में गेस्ट के रूप में मरीस नजर आईं। हालांकि शो के जरिए द मिज (The Miz) ने ऐज को अपने जाल में फंसाया और उनके ऊपर अटैक कर दिया। Legion of RAW के हालिया एपिसोड में दिग्गज बिल एप्टर और पूर्व WWE राइटर विंस रूसो ने इस सैगमेंट को लेकर बात की।

WWE Raw में इस हफ्ते ऐज के शो में मरीस गेस्ट बनकर नजर आईं थी

विंस रूसो को ऐज का ये सैगमेंट अच्छा नहीं लगा। इस सैगमेंट में वैसे काफी कुछ देखने को मिला था। ऐज के ऊपर पीछे से मिज ने अटैक कर दिया था। हालांकि ऐज ने अपना बचाव कर लिया था। मरीस ने अपने पर्स से इसके बाद ऐज के ऊपर अटैक किया। इसका फायदा द मिज ने उठाया और ऐज को फिनिशिंग मूव लगा दिया। विंस रूसो ने बड़ा बयान देते हुए कहा,

मैंने कभी भी बेबीफेस के लिए हील का प्लान नहीं देखा। इतने साल में मैंने पहली बार ऐसा देखा है। कुछ ऐसा ही ऐज के साथ इस बार हुआ। बेबीफेस के कैरेक्टर को पूरी तरह खत्म कर दिया और ये बहुत बड़ी मूर्खता थी। मैंने अपनी जिंदगी में कभी ऐसा नहीं देखा। बेबीफेस को फिगरआउट करना चाहिए था लेकिन काम कुछ अलग ही दिशा में हुआ। हम ऐज की बात कर रहे हैं और मुझे वो बेवकूफ नजर आए। मुझे ये सैगमेंट बिल्कुल भी नहीं समझ आया।

Day 1 पीपीवी में ऐज और द मिज के बीच सिंगल मैच होगा। अभी तक ऐज के ऊपर पूरी तरह द मिज भारी पड़े हैं। द मिज का मरीस ने भी अच्छा साथ दिया है। Day 1 पीपीवी में मरीस की वजह से ऐज को हार का सामना भी करना पड़ सकता है। इन दोनों की राइवलरी को अभी तक WWE ने अच्छे अंदाज में बिल्ड किया है। दोनों का WWE में बहुत बड़ा नाम है और कई सालों से यहां काम कर रहे हैं। इस लिहाज से भी देखा जाए तो पीपीवी में फैंस को अच्छा मैच देखने को मिलेगा।

