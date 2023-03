पूर्व WWE Superstar ने Roman Reigns को उनके जबरदस्त टाइटल रन के लिए दिया बहुत बड़ा अवॉर्ड, तारीफ में गढ़े कसीदे

Roman Reigns: पूर्व WWE सुपरस्टार रिकार्डो रॉड्रिगेज (Ricardo Rodriguez) ने इस बार रोमन रेंस (Roman Reigns) की तारीफ कर उन्हें बहुत बड़ा अवॉर्ड दिया है। रिकार्डो ने उन्हें 'Best Wrestler of the Year' का अवॉर्ड दिया है।

अगस्त, 2020 में रोमन रेंस ने यूनिवर्सल चैंपियनशिप जीती थी। साल 2022 की शुरूआत में भी वो यूनिवर्सल चैंपियन थे। अप्रैल में ब्रॉक लैसनर को हराकर उन्होंने WWE चैंपियनशिप भी जीत ली। इसके बाद वो कंपनी के नए अनडिस्प्यूटेड यूनिवर्सल चैंपियन बन गए। अभी तक कंपनी के दोनों टाइटल्स उनके पास ही है। पिछले साल सैथ रॉलिंस, ब्रॉक लैसनर, मैट रिडल, ड्रू मैकइंटायर, लोगन पॉल जैसे सुपरस्टार्स को हराया।

UnSKripted के हालिया एपिसोड में रिकार्डो रॉड्रिगेज ने रोमन रेंस की तारीफ की। उन्होंने कहा,

मैं 'Best Wrestler of the Year' का अवॉर्ड रोमन रेंस को दूंगा। इतने लंबे समय तक टाइटल अपने पास रखना, उनके इस टाइटल रन से पुराने कुछ मोमेंट याद आते हैं। आपको याद होगा ऐसा बहुत साल पहले हुआ था। सब भूल गए थे लेकिन रेंस ने सभी को याद दिला दिया। मुझे पता है, वो दिन, अगर कभी ऐसा हुआ...सॉरी पॉल हेमन...अगर उनकी हार हुई तो फिर ये बहुत बड़ा मोमेंट होगा।

WWE में रोमन रेंस का रन अभी तक शानदार

रोमन रेंस पिछले तीन साल से एक अलग लेवल पर काम कर रहे हैं। अगस्त, 2020 में उन्होंने हील टर्न लिया था। पॉल हेमन भी उनके साथ आ गए थे। हील टर्न लेने के बाद से रोमन ने कभी पीछे मुड़कर नहीं देखा। कंपनी के सबसे बड़े सुपरस्टार वो बन गए। अभी तक कई रिकॉर्ड वो तोड़ चुके हैं। चैंपियन के रूप में 900 दिन से ज्यादा उन्हें हो गए।

WrestleMania 39 में कोडी रोड्स का मुकाबला रोमन रेंस के साथ होगा। दोनों के बीच अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियनशिप के लिए मैच होगा। कुछ दिग्गजों का कहना है कि इस बार रोमन की बादशाहत खत्म हो जाएगी। अगर ऐसा हुआ तो ये बहुत बड़ा मोमेंट WWE फैंस के लिए होगा। अब देखना होगा कि कोडी ये कारनामा कर पाएंगे या नहीं।

WWE और रेसलिंग से जुड़ी तमाम बड़ी खबरों के साथ-साथ अपडेट्स, लाइव रिजल्ट्स को हमारे Facebook page पर पाएं।

Poll : 0 votes