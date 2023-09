WWE Superstar Roman Reigns के फैमिली मेंबर की हेल्थ पर बड़ा अपडेट सामने आया, जानिए कब तक होगी रिंग में वापसी?

WWE: आफा अनोआ'ई जूनियर (Afa Anoa'i Jr) को साल 2007 से 2009 तक WWE में काम करने से काफी फेम मिला था। उन्होंने द लिगेसी (The Legacy) नाम के फैक्शन का हिस्सा बनकर भी काम किया। वहीं रियल लाइफ में वो द रॉक (The Rock), रोमन रेंस (Roman Reigns) और द उसोज़ (The Usos) समेत कई बड़े सुपरस्टार्स से संबंध रखते हैं।

आफा अनोआ'ई जूनियर को हाल ही में दिल संबंधी समस्या के चलते अस्पताल में भर्ती करवाया गया था। अब उनकी मां ने जानकारी देते हुए बताया:

"मैं आफा के स्वास्थ्य पर जानकारी देना चाहती हूं। सबसे पहले उन सबका धन्यवाद जिन्होंने आफा के जल्दी ठीक होने के लिए प्रार्थना की और इस कठिन समय में उनके प्रति प्यार दिखाया है। दिल के कई डॉक्टरों की टीम उनका उपचार कर रही है और इस समय रिकवरी के सबसे जटिल दौर से गुजर रहे हैं। उनकी नियमित रूप से जांच की जा रही है और डॉक्टरों ने सख्त संदेश देने के बाद उन्हें घर जाने की अनुमति दी थी। आफा के पिता उनके साथ हैं और अभी उन्हें कोई चिंता लिए बिना आराम करने की जरूरत है। डॉक्टरों का कहना है कि अगर उनकी सही से देखभाल की गई तो वो बहुत जल्दी ठीक हो जाएंगे। वहीं 60% ठीक होने के बाद वो रिंग में मैच भी लड़ पाएंगे।"

उनकी मां ने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा:

"जो लोग आफा को जानते हैं उन्हें मालूम होगा कि आफा के लिए रिहैबिलिटेशन प्रक्रिया कितनी कठिन होगी क्योंकि उन्हें घंटों एक जगह पर बैठना पसंद नहीं है। रेसलर्स इंडिपेंडेंट कॉन्ट्रैक्ट पर काम करते हैं और हम कंपनी की ओर से किसी मदद की गुहार नहीं लगा सकते। मैं बताना चाहती हूं कि नाकारात्मक प्रतिक्रियाओं से उनके बच्चों, परिवार और सगे-संबंधियों पर गहरा असर पड़ता है। आफा के लिए प्यार दिखाने के लिए सबका धन्यवाद।"

WWE सुपरस्टार Roman Reigns के फैमिली मेंबर Afa Anoa'i Jr इसी महीने रिंग में मैच लड़ते दिखाई दिए थे

आपको याद दिला दें कि मौजूदा अनडिस्प्यूटेड WWE यूनिवर्सल चैंपियन रोमन रेंस के फैमिली मेंबर आफा अनोआ'ई जूनियर ने इसी महीने LVAC Steelstacks SmackDown II नाम के इवेंट में मैच लड़ा था। उन्होंने उस इवेंट में 6-मैन टैग टीम मैच में परफॉर्म किया था और बड़ी जीत दर्ज करने में भी सफलता पाई थी। उन्हें WWE में मैनू नाम से जाना जाता था और मौजूदा समय में अपना प्रो रेसलिंग प्रमोशन भी चलाते हैं।