जॉन सीना के ऊपर गिमिक चुराने का लगा आरोप, पूर्व WWE सुपरस्टार ने दिया चौंकाने वाला बयान 

पूर्व WWE सुपरस्टार वोल्फी डी (Wolfie D) ने इस बार दिग्गज जॉन सीना (John Cena) के ऊपर बड़ा आरोप लगाया है। जॉन सीना के डॉक्टर ऑफ ठगनोमिक्स WWE गिमिक को लेकर वोल्फी डी ने बड़ा बयान दिया है। वोल्फी डी ने कहा कि ये गिमिक उनके रैपर कैरेक्टर जैसा है और सीना ने इसे चुराया है। 1990 के समय में वोल्फी डी ने टैग टीम PG-13 में काम किया था। उनके साथ जे. सी. आइस ने भी काम किया था। नवंबर 1996 से जून 1997 तक दोनों ने जबरदस्त काम किया था।

WWE में जॉन सीना ने डॉक्टर ऑफ ठगनोमिक्स गिमिक पर शानदार काम किया

Monte & The Pharaoh on the LI#1 Pro Wrestling Broadcast से बात करते हुए वोल्फी डी ने इस बार बड़ा बयान दिया। उन्होंने कहा,

मैं इस बात से सहमत हूं कि जॉन सीना महान सुपरस्टार हैं। डॉक्टर ऑफ ठगनोमिक्स गिमिक के बारे में बात करना चाहूंगा। जॉन सीना से पहले इस गिमिक पर मैंने काम किया था। मैं पहला सुपरस्टार हूं जिसने ये कैरेक्टर निभाया था। जॉन सीना ने PG-13 का ये गिमिक चुराया है। आप कुछ भी कहो लेकिन मैंने भी इस गिमिक को सबसे पहले अपनाया था।

जॉन सीना ने डॉक्टर ऑफ ठगनोमिक्स को गिमिक शानदार अंदाज में निभाया था और इसमें उन्हें काफी सफलता मिली। वोल्फी डी ने जरूर इस बार बहुत बड़ी बात कह दी है। वैसे वोल्फी डी ने भी रैपर का कैरेक्टर अपने समय में अच्छे से निभाया था। ये दोनों लगभग एक ही जैसे हैं। इस वजह से ही वोल्फी डी ने जॉन सीना पर इतना बड़ा आरोप लगाया है।

डॉक्टर ऑफ ठगनोमिक्स कैरेक्टर में अब सीना नजर नहीं आते हैं। कुछ समय पहले जरूर एक कैमियो रोल में इस गिमिक के साथ सीना नजर आए थे। जॉन सीना वैसे भी अब पार्ट टाइमर की भूमिका WWE में निभाते हैं। कुछ समय पहले ही WWE रिंग में रोमन रेंस के साथ उन्होंने मैच लड़ा था। इस मैच में उन्हें हार का सामना करना पड़ा था। अब शायद अगले साल ही WWE रिंग में जॉन सीना नजर आएंगे।

ALSO READ Article Continues below

Edited by PANKAJ