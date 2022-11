WWE से निकाले गए फेमस Superstar ने John Cena के ऐतिहासिक मैच के बारे में किया बड़ा खुलासा, अहम जानकारी सामने आई

John Cena and The Rock: WWE मेगास्टार जॉन सीना (John Cena) और द रॉक (The Rock) कंपनी के इतिहास के सबसे महान सुपरस्टार्स में शामिल हैं। रेसलमेनिया (WrestleMania) में दो बार दोनों दिग्गजों का आमना-सामना हुआ है। हाल ही में WrestleMania 28 में दोनों के बीच हुए मैच से जुड़ी एक दिलचस्प जानकारी सामने आई है।

सीना और रॉक के बीच दुश्मनी की शुरूआत WrestleMania 27 से हुई थी, जहां रॉक ने जॉन पर हमला कर दिया था, जिसके कारण मिज़ अपनी WWE चैंपियनशिप रिटेन करने में सफल रहे थे। WrestleMania 28 में दोनों दिग्गज आखिरकार पहली बार रिंग में एक-दूसरे से भिड़े थे। ग्रेट वन ने जॉन सीना को रॉक बॉटम लगाकर जीत दर्ज की।

WWE WrestleMania 28 में दिग्गजों के बीच मैच के बारे में हुआ बड़ा खुलासा

Sportskeeda Wrestling के The Wrestling Outlaws शो में बात करते हुए EC3 ने WrestleMania 28 के मुकाबले से पहले सीना के साथ हुई बातचीत के बारे में बताया। EC3 ने कहा कि सीना हील टर्न चाहते थे लेकिन बिजनेस कारणों के चलते वो हील टर्न नहीं कर पा रहे थे।उन्होंने कहा,

"पर्दे के पीछे मैंने सीना के साथ बात की थी। उन्होंने कहा कि पूरी स्टोरीलाइन बिजनेस पर आधारित है। मर्चेंडाइज की सेल बहुत अच्छी है, क्राउड रिएक्शन और रेटिंग भी बहुत अच्छी जा रही है क्योंकि वो टॉप बेबीफेस हैं। अगर सीना को स्टोरीलाइन में कुछ बदलने के लिए कहा जाता तब वो हील टर्न लेना चाह रहे थे।"

पूर्व NXT स्टार ने बताया कि जॉन सीना, द रॉक के साथ मुकाबले से पहले हील टर्न लेने की संभावना से पूरी तरह से प्रभावित थे। EC3 ने बताया कि सीनेशन लीडर ने अपने हील कैरेक्टर के नए रिंग गियर भी तैयार किए थे। हालांकि, इस प्लान को कभी आगे नहीं बढ़ाया गया। उन्होंने कहा,

"यह टॉप सीक्रेट है। वो (सीना) रॉक के साथ मैच से पहले पूरी तरह से हील बनना चाहते थे और इसके लिए उनके रिंग गियर भी तैयार थे। मैंने रिंग गियर देखे भी थे। यह उनके दिमाग में हमेशा से ही था। उन्हें पता था कि वो (रॉक) कुछ भी करने में सक्षम हैं। वो बहुत ही प्रतिभाशाली हैं। बिजनेस के नजरिए से इसका कोई सेंस नहीं था, इसलिए कंपनी ने ऐसा कुछ भी नहीं किया।"

