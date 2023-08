"The Rock को शोज़ पर नहीं आना चाहिए" - WWE के पूर्व कर्मचारी ने दिग्गज Superstar के फ्यूचर को लेकर दिया बड़ा बयान

The Rock: WWE इतिहास के सबसे महान सुपरस्टार्स में से एक द रॉक (The Rock) कई सालों से रिंग में दिखाई नहीं दिए हैं। इस समय द ब्लडलाइन (The Bloodline) मेंबर्स के बीच चल रही तनातनी के बीच फैंस The Rock समेत अनोआ'ई फैमिली के अन्य मेंबर्स के शामिल होने की उम्मीद लगाए बैठे हैं। मगर अब कंपनी के पूर्व राइटर ब्रायन गेविर्ट्ज़ (Brian Gewirtz) ने द पीपल्स चैंपियन के भविष्य को लेकर बयान दिया है।

ब्रायन गेविर्ट्ज़ हॉलीवुड में द रॉक के करीब रहकर काम करते हैं। The Masked Man Show with Kaz पॉडकास्ट पर उनसे हाल ही में सवाल पूछा गया कि रॉक का ग्रेसन वॉलर के साथ शब्दों का आदान-प्रदान क्यों हुआ और वो टीवी पर नज़र क्यों नहीं आए। गेविर्ट्ज़ ने कहा:

"मैं इतना बता दूं कि द रॉक अपने सोशल मीडिया अकाउंट्स पर नज़र बनाए रखते हैं। मैं नहीं जानता कि जब आपके मिलियन्स में फॉलोअर्स हों तो आप किस तरह अपने अकाउंट्स को मैनेज कर पाते हैं। उन्होंने ग्रेसन वॉलर की प्रतिक्रिया को देखा, लेकिन हमने उस बारे में बात नहीं की है। मुझे नहीं लगता कि द रॉक, जॉन सीना और बतिस्ता जैसे सुपरस्टार्स को एंटरटेनमेंट शोज़ पर आना चाहिए, खासतौर पर तब जब लोग हड़ताल पर निकले हों।"

The Rock अभी WWE में आए तो Brian Gewirtz चौंक उठेंगे

इसी पॉडकास्ट पर गेविर्ट्ज़ ने The Rock के WWE में ना आने के विषय पर बात की। उनके अनुसार द पीपल्स चैंपियन ने अगर इस समय द ब्लडलाइन एंगल में एंट्री ली तो वो चौंक उठेंगे। उन्होंने अपनी बात को जारी रखते हुए कहा:

"चूंकि अभी हड़ताल चल रही है इसलिए मुझे द रॉक द्वारा WWE में आने की बिल्कुल उम्मीद नहीं है। मगर मेरे लिए इससे भी अधिक चौंकाने वाला विषय ये होगा कि वो कभी कंपनी में ना आएं या द ब्लडलाइन स्टोरीलाइन में एंट्री ना लें।"

द ब्लडलाइन का एंगल पिछले 3 सालों से भी ज्यादा समय से बहुत बड़े आकर्षण का केंद्र बना हुआ है और द रॉक का अभी तक इस स्टोरीलाइन में नज़र ना आना बेहद चौंकाने वाला विषय है। खैर ये तो समय ही बताएगा कि रॉक कब अपने व्यस्त शेड्यूल से समय निकाल कर दोबारा प्रो रेसलिंग रिंग में कदम रखते हैं।