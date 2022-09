"उनपर दबाव होगा"- पूर्व WWE राइटर ने The Rock और उनकी बेटी को लेकर दिया बड़ा बयान

The Rock and Ava Raine: WWE के पूर्व राइटर ब्रायन गेविर्ट्ज (Brian Gewirtz) ने हाल ही में द रॉक (The Rock) की बेटी के WWE सुपरस्टार बनने को लेकर बात की है। सिमोन जॉनसन (Simone Johnson) ने WWE के साथ फरवरी 2020 में कॉन्ट्रैक्ट साइन किया था और ट्रेनिंग शुरू की थी। इस सुपरस्टार ने अपना नाम बदलकर ऐवा रैन (Ava Raine) रख लिया था। यहां से पता चल गया था कि वो अपने परिवार की लेगेसी को खुद से नहीं जोड़ना चाहती हैं। वो एक नई शुरुआत करना चाहती हैं।

WWE के पूर्व राइटर ने द रॉक और उनकी बेटी ऐवा रैन को लेकर बात की

ब्रायन गेविर्ट्ज ने WWE के लिए राइटर के रूप में 1999 से 2015 तक काम किया था। अभी वो द रॉक की सेवन बक्स प्रोडक्शन कंपनी के लिए काम कर रहे हैं। Sportskeeda Wrestling के रिजु दासगुप्ता से बात करते हुए उन्होंने बताया कि वो द रॉक के पर्सनल राइटर नहीं थे। उन्होंने कहा,

“द रॉक का राइटर एक ऐसी चीज़ है जो सालों से गलत समझी जा रही है। मैंने कई बार ड्वेन (द रॉक) के साथ काम किया है। हमने हमेशा हमारे प्रोमोज साथ लिखे हैं। यह कभी ऐसा नहीं था कि, ‘यह रहा कागज का टुकड़ा।’ ‘ठीक है, धन्यवाद ब्रायन, मैं समझ गया।’ यह हमेशा बदलता रहता था।"

बाद में ब्रायन ने रॉक की बेटी के बारे में बात की। उनका मानना है कि सिमोन ने अपना नाम इसलिए बदला क्योंकि वो शायद द रॉक से खुद की तुलना नहीं कराना चाहती हैं। उन्होंने कहा,

“एक राइटर के तौर पर यह बोलने का मेरा काम नहीं है कि, ‘आप एक असली नाम उपयोग करने वाली हो या फिर एक नया नाम!’ मैं सवाल करूंगा कि, ‘आप क्या करना चाहती हो?’ आप क्या करना पसंद करोगी? आप किस चीज़ के साथ कम्फर्टेबल हो? मैं सोच भी नहीं सकता कि उनपर सफल होने और चौथी जनरेशन की सुपरस्टार के तौर पर कितना दबाव होगा।"

अभी ऐवा रैन को लेकर काफी हाइप बनी है। देखना होगा कि वो कंपनी में अपना दबदबा बनाती हैं या नहीं। WWE उन्हें जरूर एक टॉप स्टार की तरह पुश देना चाहेगा।

