"मैं The Rock, John Cena जैसे सुपरस्टार्स से  Vince McMahon का अपमान कराया करता था"- WWE दिग्गज का चौंकाने वाला खुलासा

Brian Gewirtz: WWE के पूर्व राइटर ब्रायन गेविर्ट्ज (Brian Gewirtz) ने विंस मैकमैहन (Vince McMahon) को लेकर बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने बताया कि जब उन्हें गुस्सा आता था तब वो किस तरह बड़े सुपरस्टार्स से विंस मैकमैहन का अपमान कराते थे। गेविर्ट्ज का WWE में करियर बहुत ही शानदार रहा था। साल 1999 से 16 साल तक WWE में राइटर के रूप में जबरदस्त काम उन्होंने किया था।

WWE दिग्गज विंस मैकमैहन को लेकर ब्रायन गेविर्ट्ज का बड़ा खुलासा

गेविर्ट्ज ने विंस मैकमैहन के साथ बहुत ही क्लोज काम किया था। गेविर्ट्ज के ऊपर बहुत भरोसा विंस मैकमैहन करते थे। ब्रायन ने अपनी किताब "There's Just One Problem...: True Tales from the Former, One-Time, 7th Most Powerful Person in WWE" में बड़ा खुलासा किया है। उन्होंने कहा,

ज्यादा चीजें मैं नहीं करता था। मुझे जब गुस्सा आता था तब मैं ये काम करता था। द रॉक, जॉन सीना और क्रिस जैरिको जैसे बड़े सुपरस्टार्स से मैं विंस का अपमान कराया करता था। मैं एक चीज़ को स्वीकार करता हूं कि एक बार जब विंस से गुस्सा हो गया था तब उनके कैरेक्टर को देखा था। मुझे अच्छी फीलिंग आई थी। मुझे गुस्सा आता था लेकिन ये मेरे लिए दवाई का काम करता था।

विंस मैकमैहन ने अब WWE से रिटायरमेंट ले लिया है। ट्रिपल एच ने अब WWE की जिम्मेदारी संभाल ली है। वो बहुत अच्छा काम इस समय कर रहे हैं। विंस ने WWE को टॉप की कंपनी बनाने के लिए बहुत काम किया। हर मुसीबत का सामना किया। वो अपने मन मुताबिक काम किया करते थे। कई रेसलर्स की उन्होंने जिंदगी बनाई।

गेविर्ट्ज के साथ भी विंस का अच्छा संबंध रहा था। आज भी दोनों कई बार साथ में नज़र आते हैं। फैंस को ये चीज़ अच्छी लगती है। गेविर्ट्ज का WWE में भी एक राइटर के रूप में अच्छा करियर रहा।

